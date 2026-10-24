Завтра в Татарстане ожидается до +14 градусов
В воскресенье, 25 октября, в Татарстане ожидается переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха составит от +9 до +14 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Ночью температура составит от 3 до +2 градусов, в восточных районах — до 7 градусов. Ветер юго-восточный, южный, от 4 до 9 м/с.
В Казани днем ожидается переменная облачность без осадков. Воздух прогреется от +11 до +13 градусов. Ветер юго-восточный, южный, от 4 до 9 м/с.