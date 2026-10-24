На Дону за восемь месяцев ввели 1,6 млн квадратных метров жилья
В Ростовской области за январь—август 2026 года ввели в эксплуатацию 1,622 млн кв. м жилья. Об этом говорится в отчете об исполнении региональной программы по развитию территорий и обеспечению жильем.
В регионе также сформирован перечень многоквартирных домов, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца года.
На реализацию регионального проекта «Жилье» в 2026 году предусмотрено около 1,206 млрд руб. по сводной бюджетной росписи. За девять месяцев освоено 1,072 млрд руб., или 88,9% от предусмотренного объема.