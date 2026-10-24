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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Урал

В Тюмени мусоровоз повредил надземный переход на развязке по ул. Мельникайте

В Тюмени мусоровоз зацепил кузовом конструкцию надземного пешеходного перехода на кольцевой развязке улиц Мельникайте и Федюнинского, об этом сообщили в пресс-службе тюменской Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция Тюменской области

Инспекторы заметили повреждение во время мониторинга соцсетей, при этом в службу 112 и дежурную часть сообщений не поступало. На место происшествия сразу выехали экипаж ДПС и представители дорожных организаций.
По фактам повреждения конструкции и оставления места ДТП уже возбудили административные дела. Водителя мусоровоза сейчас разыскивают, обстоятельства выясняются.
Анна Капустина