В Тюмени мусоровоз повредил надземный переход на развязке по ул. Мельникайте
В Тюмени мусоровоз зацепил кузовом конструкцию надземного пешеходного перехода на кольцевой развязке улиц Мельникайте и Федюнинского, об этом сообщили в пресс-службе тюменской Госавтоинспекции.
Инспекторы заметили повреждение во время мониторинга соцсетей, при этом в службу 112 и дежурную часть сообщений не поступало. На место происшествия сразу выехали экипаж ДПС и представители дорожных организаций.
По фактам повреждения конструкции и оставления места ДТП уже возбудили административные дела. Водителя мусоровоза сейчас разыскивают, обстоятельства выясняются.