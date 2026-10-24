В Татарстане просроченные долги организаций за газ выросли до 221 млн рублей

Просроченная задолженность организаций Татарстана за газ на 1 октября 2026 года достигла 221 млн руб., увеличившись за год на 66 млн руб. Об этом на совещании в правительстве республики сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.