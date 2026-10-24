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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Волга

«Динамо» до поражения в Самаре от «Акрона» не проигрывало более двух месяцев в РПЛ

Поражение столичного «Динамо» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от тольяттинского «Акрона» в Самаре стало первым за последние три с лишним месяца в турнире. Последний раз столичный клуб уступил «Зениту» 16 августа в матче 4-го тура РПЛ.

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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Победная серия «Динамо» продолжалась семь матчей подряд. После поражения от «Акрона» московская команда продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, набрав 25 очков.
Андрей Сазонов