«Динамо» до поражения в Самаре от «Акрона» не проигрывало более двух месяцев в РПЛ

Поражение столичного «Динамо» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от тольяттинского «Акрона» в Самаре стало первым за последние три с лишним месяца в турнире. Последний раз столичный клуб уступил «Зениту» 16 августа в матче 4-го тура РПЛ.