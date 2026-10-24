На «Хромпике» в Свердловской области запустили новый цех хромового ангидрида

К завершению инвестиционного цикла на предприятии планируется увеличить выпуск и других видов профильной продукции. Так, выпускаемый заводом хромовый дубитель востребован в ряде зарубежных стран, включая Турцию, Египет и государства Латинской Америки. Помимо этого, инвестпрограмма предусматривает наращивание объемов производства бихромата натрия и окиси хрома, применяемой в том числе в выпуске металлического хрома.