На «Хромпике» в Свердловской области запустили новый цех хромового ангидрида
На производственной площадке АО «Хромпик» (входит в группу компаний «Полипласт») в Первоуральске состоялся предварительный запуск оборудования в новом цехе по производству хромового ангидрида, об этом сообщил в своем канале губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Проектная мощность нового объекта составит до 30 тыс. тонн продукции в год. Предварительный запуск цеха стал частью масштабной инвестиционной программы, которую предприятие реализует с 2024 года. Общий объем вложений в развитие площадки уже достиг 136 млрд руб.
«Учитывая высокий спрос на этот стратегический продукт в металлургии, химической промышленности и деревообработке, запуск цеха укрепит позиции завода»,— написал господин Паслер.
Продукция цеха предназначена для использования в металлургии, химической промышленности и деревообработке. Проект реализован с учетом требований промышленной безопасности и экологических норм: технология предусматривает многоступенчатую систему газоочистки и исключает образование отходов.
К завершению инвестиционного цикла на предприятии планируется увеличить выпуск и других видов профильной продукции. Так, выпускаемый заводом хромовый дубитель востребован в ряде зарубежных стран, включая Турцию, Египет и государства Латинской Америки. Помимо этого, инвестпрограмма предусматривает наращивание объемов производства бихромата натрия и окиси хрома, применяемой в том числе в выпуске металлического хрома.