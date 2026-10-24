В Ростовской области услугу по переводу земель вывели из МФЦ
Правительство Ростовской области изменило административный регламент перевода земельных участков из одной категории в другую. Согласно новой редакции, получить эту государственную услугу через многофункциональные центры (МФЦ) будет невозможно. С изменениями в постановлении правительства ознакомился «Ъ-Ростов».
В обновленном регламенте прямо указано, что государственная услуга не предоставляется в МФЦ — в том числе в случаях, предусмотренных законодательством для комплексного предоставления нескольких государственных и муниципальных услуг. Также исключена возможность получения услуги по экстерриториальному принципу и в проактивном режиме.
При этом для заявителей сохраняется возможность обращения в электронной форме через ЕПГУ. Регламент предусматривает информирование через портал о приеме и регистрации заявления, его статусе, ходе рассмотрения и результате предоставления услуги.
Изменения касаются услуги по отнесению земель или земельных участков к определенной категории, а также их переводу из одной категории в другую. Правительство области принимает и регистрирует соответствующие ходатайства и принимает решения о переводе либо об отказе в переводе.
Для земель сельскохозяйственного назначения установлен отдельный порядок. В предусмотренных законом случаях регион будет взаимодействовать с Минсельхозом России и получать его заключение. Для перевода сельхозугодий в другую категорию может потребоваться принятие областного закона.
Максимальный срок административной процедуры по принятию решения о переводе земельного участка либо об отказе установлен в два месяца со дня поступления ходатайства в правительство Ростовской области.