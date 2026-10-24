В Свердловской области за сутки потушили 17 пожаров
За прошедшие сутки в Свердловской области, по данным регионального управления МЧС, ликвидировано 17 пожаров. В огне погибла одна женщина, еще четыре человека спасены.
Ночью на улице Энтузиастов, 30 произошло возгорание в квартире на втором этаже муниципального жилого дома. Площадь пожара составила 10 кв. м. В результате ЧП погибла хозяйка жилья.
Четверо соседей были эвакуированы сотрудниками МЧС по лестничным маршам. Ликвидация огня заняла 30 минут, в работах были задействованы восемь человек и три единицы техники. Предварительная причина — аварийный режим электропроводки.
В остальных пожарах о пострадавших не сообщается.
В одном из инцидентов причиной стал поджог. Так, в Туринске на ул. Загородной за 8 минут успел сгореть садовый дом площадью 12 кв. м. Его тушили 8 пожарных и две единицы техники.