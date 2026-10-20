Успеваемость подтягивается к репетиторам
Большинство родителей сомневаются, что уроков в школе достаточно для поступления в вуз
Меньше трети родителей школьников полагают, что поступить в вуз можно без занятий с репетиторами. К таким выводам пришли в Аналитическом центре ВЦИОМ. 35% опрошенных уже обращались к услугам частных преподавателей — и половина из них оценила расходы на такие занятия как высокие и очень высокие. Эксперты замечают, что спрос на репетиторов последние несколько лет принципиально не меняется, однако считают его слишком высоким и указывают, что поступить в сильные вузы на популярные специальности без дополнительных уроков практически невозможно.
Аналитический центр ВЦИОМ опубликовал 20 октября исследование об отношении родителей школьников к учебной нагрузке их детей (основано на телефонном опросе, проводилось в октябре 2026 года).
Большинство опрошенных (67%) заявили, что школьной подготовки скорее недостаточно, чтобы ребенок мог поступить в вуз, и для этого стоит прибегать к услугам репетиторов.
Больше половины родителей (59%) также отметили, что их дети прибегают к помощи старших при выполнении домашних заданий.
При этом треть (30%) респондентов полагает, что дети перегружены школьной программой и подготовкой домашних заданий. Особенно это замечают родители старшеклассников — среди них так ответил 41%.
Чтобы повысить успеваемость ребенка, опрошенные чаще всего прибегали к услугам репетиторов, самостоятельно занимались с ним или записывали его на факультативные занятия прямо в школе. Об удаленных групповых занятиях и онлайн-школах ВЦИОМ не спрашивал. Среди родителей, обращавшихся к репетиторам, 56% пользовались их услугами сразу по нескольким предметам. Более того, половина (49%) отметила, что оплата таких занятий оказывала сильную финансовую нагрузку на семейный бюджет.
Доцент Государственного университета просвещения Вадим Ковригин отмечает, что подготовиться к ЕГЭ своими силами с точки зрения знаний возможно, поскольку кодификатор любого предмета не выходит за рамки школьной программы. Однако он отмечает, что нужно отдельное понимание специфики решения заданий. «Не всегда массовая школа может эффективно учить этому. Перед учителем сидят 30, а иногда и больше учащихся с разным уровнем подготовки, притязаниями и обучаемостью. И разобрать каждый вариант задания с учетом особенностей каждого сложно»,— полагает он. При этом эксперт уверен, что в реальности к репетиторам обращалось намного больше родителей, особенно старшеклассников, чем показывает опрос.
«Сама по себе практика дополнительных занятий для образовательной системы нормальна, ненормален ее масштаб. В мире это называют теневым образованием, и его объем везде зависит от двух величин: насколько судьба ребенка решается одним экзаменом и насколько круты ступени между вузами. В Южной Корее и Японии, где обе величины высоки, с репетиторами занимается большинство школьников. В Германии или Финляндии, где экзамен не единственный фильтр, а разрыв между вузами меньше, таких 10–15%. Россия с ЕГЭ и резкой иерархией вузов ближе к корейской модели»,— объясняет господин Ковригин.
«Потребность в репетиторах во многом определяется уровнем конкуренции при поступлении в конкретный вуз и на конкретную специальность. Если конкурс невысокий, как, например, на многие инженерные направления, абитуриенты вполне могут поступить без дополнительных занятий. Но если речь идет о престижном университете или востребованной специальности, родители стараются повысить шансы своих детей и обращаются к репетиторам»,— соглашается директор Центра экономики непрерывного образования (ЦЭНО) РАНХиГС Татьяна Клячко. При этом говорить, что в последние годы зависимость школьников от репетиторов существенно усилилась, было бы неправильно, добавляет она. По данным эксперта, доля детей, занимающихся с репетиторами, на протяжении примерно 13 лет остается практически неизменной и составляет около 66%.
Все чаще репетитор не дополняет школьную подготовку, а фактически подменяет ее при подготовке к экзаменам и поступлению, сейчас такие занятия стали привычнее, но обходятся дороже, уверена старший научный сотрудник ЦЭНО РАНХиГС Инна Каракчиева. «Когда репетитор из дополнительной возможности превращается в обязательное условие высоких результатов, школа перестает быть социальным лифтом и становится турникетом, вход в который оплачивают родители. Эксперты и сенаторы называют такую ситуацию ненормальной, но рынок продолжает расти. Значит, проблему признали пока только на словах»,— заключает эксперт.