Авария на подстанции от падения БПЛА оставила без электричества часть Ростова

В результате аварии на трансформаторной подстанции Р-20, расположенной в х. Калинин, частично обесточены несколько адресов в Советском районе Ростова-на-Дону. Без электроснабжения остались жилые дома по ул. Стабильная, 3 (включая ЖК «Веста САЙД»), улице Коблова, 4, а также дома на улицах Волнистая, 25 и Коблова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.