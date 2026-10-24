Авария на подстанции от падения БПЛА оставила без электричества часть Ростова
В результате аварии на трансформаторной подстанции Р-20, расположенной в х. Калинин, частично обесточены несколько адресов в Советском районе Ростова-на-Дону. Без электроснабжения остались жилые дома по ул. Стабильная, 3 (включая ЖК «Веста САЙД»), улице Коблова, 4, а также дома на улицах Волнистая, 25 и Коблова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В настоящее время на месте ведутся аварийно-восстановительные работы. До их завершения энергетики готовят переключение потребителей на временную схему питания с применением мобильного генератора. Ориентировочный срок подключения электричества по временной схеме — до 14:30 сегодняшнего дня.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», сама подстанция Р-20 получила повреждения накануне вследствие падения обломков БПЛА в хуторе Калинин Мясниковского района. Из-за сработавшей автоматики и полученных повреждений без электричества в тот момент остались 172 частных дома.