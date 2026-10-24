На Дону в хуторе Калинин из-за атаки БПЛА без света остались 172 дома

На место выехала аварийная бригада. Специалисты уже приступили к осмотру оборудования и замене вышедших из строя элементов. По оценкам энергетиков, подача электричества будет восстановлена в кратчайшие сроки после завершения регламентных работ по обеспечению безопасности.