Мусоросортировочный комплекс в Дербенте введут в эксплуатацию в 2027 году

В Дагестане определены финальные сроки сдачи двух ключевых объектов инфраструктуры по обращению с отходами. Ввод в промышленную эксплуатацию мусоросортировочного комплекса в Карабудахкентском районе и полигона твердых коммунальных отходов в Дербентском районе намечен на 2027 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.