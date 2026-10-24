Мусоросортировочный комплекс в Дербенте введут в эксплуатацию в 2027 году
В Дагестане определены финальные сроки сдачи двух ключевых объектов инфраструктуры по обращению с отходами. Ввод в промышленную эксплуатацию мусоросортировочного комплекса в Карабудахкентском районе и полигона твердых коммунальных отходов в Дербентском районе намечен на 2027 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
До конца 2026 года на этих площадках планируется завершить весь комплекс строительно-монтажных работ.
На сегодняшний день в республике уже введены в эксплуатацию полигон в Кумторкалинском районе и мусоросортировочный завод в Дербентском. Работы по возведению еще четырех объектов находятся в активной фазе.
Реализация проектов в Карабудахкентском и Дербентском районах позволит региону кратно увеличить объемы сортировки и переработки вторичного сырья, сократить площади полигонов и решить многолетние экологические проблемы.