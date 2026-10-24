Над Доном и регионами России за ночь уничтожили 616 беспилотников

С 20:00 23 октября до 08:00 24 октября дежурными силами ПВО был перехвачен массированный налет украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В общей сложности над Ростовской областью и регионами уничтожено 616 воздушных целей. Об этом сообщает Минобороны РФ.