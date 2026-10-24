Над Доном и регионами России за ночь уничтожили 616 беспилотников
С 20:00 23 октября до 08:00 24 октября дежурными силами ПВО был перехвачен массированный налет украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В общей сложности над Ростовской областью и регионами уничтожено 616 воздушных целей. Об этом сообщает Минобороны РФ.
География перехвата охватила 20 субъектов Российской Федерации. Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Кировской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областей, а также над Московским регионом.
Кроме того, объекты ПВО отработали по целям над Республикой Крым, Республикой Татарстан, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.