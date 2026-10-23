В Борисоглебском районе автомобиль насмерть сбил женщину
В Борисоглебском районе Ярославской области автомобиль Chevrolet сбил женщину-пешехода. Она скончалась на месте происшествия, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла 23 октября около 18:00 на третьем километре дороги Борисоглебский—Буйкино, на подъезде к селу Неверково. За рулем автомобиля находился мужчина 2003 года рождения. Погибшей женщине было 57 лет.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.