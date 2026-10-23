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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Ярославль

В Борисоглебском районе автомобиль насмерть сбил женщину

В Борисоглебском районе Ярославской области автомобиль Chevrolet сбил женщину-пешехода. Она скончалась на месте происшествия, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Авария произошла 23 октября около 18:00 на третьем километре дороги Борисоглебский—Буйкино, на подъезде к селу Неверково. За рулем автомобиля находился мужчина 2003 года рождения. Погибшей женщине было 57 лет.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Виктория Самко