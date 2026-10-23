Россиянина в США обвинили в легализации теневых денег
В среду, 21 октября, перед федеральным судом Флориды предстал россиянин Павел Кулижников. Американские правоохранители вменяют ему в вину сговор с целью отмывания средств, а также сговор с целью ведения незаконной деятельности по переводу денег (ст. 18 U.S.C. §371, 1956 (h), 1960). С учетом представленных доказательств фигуранта отправили под арест.
Задержание господина Кулижникова проводили агенты ФБР и Управления по борьбе с наркотиками США 20 октября в Майами, где и жил фигурант. Согласно показаниям одного из агентов, данных под присягой (есть в распоряжении “Ъ”), россиянин аффилирован с международной преступной организацией по отмыванию денег. Она действует под названиями JUST Team или Just Hollywood Stars. Последнее название связано со способом «брендинга» злоумышленников: в качестве аватаров профилей обычно устанавливались фотографии известных звезд Голливуда. При этом организация действовала как в США, так и в Колумбии, Великобритании, Испании, ОАЭ, Австралии, Белоруссии и России.
По версии следствия, фигурант являлся менеджером и брокером одной из команд Just Hollywood Stars и специализировался на переводе наличных в криптовалюту. Для этого злоумышленник через защищенные чаты управлял сетью «кэшеров» — курьеров, которые забирали деньги клиентов в Майами, Нью-Йорке и других городах. В числе курьеров был и брат россиянина, работавший в Лос-Анджелесе.
Для легализации безналичных потоков фигурант использовал свою компанию U.S. MTEX Group LLC. По данным следствия, господин Кулижников переводил деньги на счета клиентов от имени подставной фирмы, а взамен требовал присылать ему счета якобы за «маркетинговые услуги». Также, согласно анализу следствия, с обвиняемым связаны как минимум 43 криптокошелька. За свои услуги менеджер брал комиссию от 2% до 8% в зависимости от того, где проходила сделка и какие возникали сложности.