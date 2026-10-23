Россиянина в США обвинили в легализации теневых денег

Задержание господина Кулижникова проводили агенты ФБР и Управления по борьбе с наркотиками США 20 октября в Майами, где и жил фигурант. Согласно показаниям одного из агентов, данных под присягой (есть в распоряжении “Ъ”), россиянин аффилирован с международной преступной организацией по отмыванию денег. Она действует под названиями JUST Team или Just Hollywood Stars. Последнее название связано со способом «брендинга» злоумышленников: в качестве аватаров профилей обычно устанавливались фотографии известных звезд Голливуда. При этом организация действовала как в США, так и в Колумбии, Великобритании, Испании, ОАЭ, Австралии, Белоруссии и России.