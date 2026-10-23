В Каспийске суд арестовал бывшего главу управления ЖКХ из-за незаконных премий
Каспийский городской суд отправил под стражу бывшего начальника Управления ЖКХ города Каспийска, обвиняемого в превышении должностных полномочий по ч. 3 ст. 286 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики Дагестан.
Как следует из материала, поступившего в суд, руководитель, действуя из корыстной заинтересованности, издал приказ о незаконном премировании троих сотрудников, хотя оснований для поощрения у них не имелось, — на общую сумму 511 489 рублей.
Мера пресечения — заключение под стражу — избрана до 17 декабря 2026 года включительно; постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.