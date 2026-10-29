Многогранный образ

Он рассказал, что взял за основу образ огранки драгоценных камней. Базовые модули имеют форму многогранников. У ванны и зеркал — эффектные скошенные края, также отсылающие к ювелирной работе. Элементы дополнены золотистыми металлизированными профилями разных оттенков. Столешницы изготовляются из мрамора сортов Bianco Carrara, Arabescato, Calacatta Vagli, Graphite, Kenia Black, Nero Marquina, Emperador и Sahara Noir. Альтернатива — закаленное сатинированное или глянцевое стекло. Для фасадов предлагается лаковое покрытие 18 оттенков, каждый из которых может задать цветовое решение всего интерьера.