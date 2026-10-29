Многогранный образ
Линия для ванной Vitage
Вневременной стиль и подчеркнутое внимание к деталям характеризуют новую линию Dandy для ванных комнат марки Vitage. Это флагманский бренд итальянской компании Milldue, многие годы занимающейся дизайном ванных комнат. Проект призван адаптировать классические решения к эстетике XXI века. С компанией постоянно сотрудничает дизайнер Алессандро Ла Спада, который и стал автором этой коллекции.
Он рассказал, что взял за основу образ огранки драгоценных камней. Базовые модули имеют форму многогранников. У ванны и зеркал — эффектные скошенные края, также отсылающие к ювелирной работе. Элементы дополнены золотистыми металлизированными профилями разных оттенков. Столешницы изготовляются из мрамора сортов Bianco Carrara, Arabescato, Calacatta Vagli, Graphite, Kenia Black, Nero Marquina, Emperador и Sahara Noir. Альтернатива — закаленное сатинированное или глянцевое стекло. Для фасадов предлагается лаковое покрытие 18 оттенков, каждый из которых может задать цветовое решение всего интерьера.
Одна из конфигураций Dandy построена на сочетании теплых оттенков. Основа композиции — тумба шириной 195 см, корпус и боковые панели которой покрываются серо-коричневым лаком castoro. Ручка-паз по центру тумбы и обрамление низа подбираются под цвет сатинированного золота (отделка gold). В столешницу из мрамора Arabescato встроена белая глянцевая керамическая раковина Panama 47. Дополняет композицию зеркало Crystal со светодиодной подсветкой. Ванна Crystal 195 — отдельно стоящая, той же геометрии, что и тумба с покрытием castoro. Эффектная деталь — золотистый сатинированный цоколь со встроенной светодиодной подсветкой.
Представитель бренда в России — компания WWTS.
"Стиль Интерьеры". Приложение №31от 30.10.2026, стр. 28