Идеальный расклад
Паркет и буазери I Vassalletti
Полы с инкрустацией и настенные панели из ценных пород дерева тосканская компания I Vassalletti изготовляет с 1980 года. Ее основатель, потомственный краснодеревщик Франческо Перини, быстро превратил небольшое паркетное ателье в фирму, реализующую индивидуальные заказы по всему миру. В портфолио I Vassalletti — напольные покрытия в частных резиденциях и апартаментах в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Куршевеле, Монако, Майами, Москве. В Санкт-Петербурге компания участвовала в проектах архитекторов Дмитрия Кулиша и Варвары Истратовой. Занималась реставрацией полов в Александровском и Андреевском залах Московского Кремля, во французском замке XVII века Мезон-Лаффит.
Франческо назвал свою компанию в честь династии римских мраморщиков Вассаллетто, работавших в эпоху позднего Средневековья, которые выполняли сложнейшие инкрустации в камне. Ателье Перини организовано по принципу боттеги — ренессансной мастерской, где ученики под руководством признанного мастера создавали произведения искусства и предметы интерьера. Сегодня боттега — это ателье, где преобладает высокое ремесло и чтутся старинные ручные технологии. Штат I Vassalletti небольшой, его ядро — 15–20 краснодеревщиков высочайшего класса. На всех этапах проекты сопровождают дизайнеры, декораторы и технические специалисты компании.
В I Vassalletti не используют технологии промышленного производства. Каждая доска отбирается индивидуально, с учетом не только эстетических критериев, но и таких параметров, как твердость, долговечность, способность поглощать свет. Ателье работает только с европейской древесиной ценных пород — дубом, орехом, кленом, вишней — из сертифицированных посадок, где соблюдаются правила ответственного лесопользования. Доски сушатся естественным способом, до нескольких месяцев, это долго, но сводит риск деформаций к минимуму. Строгают их только вручную. Для финишной отделки используют натуральные составы: масло, воск, пигменты — и ручную полировку.
I Vassalletti предлагает напольные покрытия нескольких типов. Во-первых, исторический паркет. Из состаренных дубовых досок, а иногда и из антикварной древесины мастера воссоздают точные копии классических раскладок из старинных замков и резиденций: Версаля, Шантийи, Пон-Шеврона.
Визитная карточка ателье — наборный паркет — художественные деревянные полы с узорами, напоминающие ковры или затканную орнаментом ткань. Они выполняются в технике интарсии и инкрустации, с ценными породами дерева сочетают сталь, медь, латунь, бронзу, мрамор, флорентийский камень пьетра-серена, гранит, терракоту, кожу. Это могут быть сложные орнаментальные композиции на основе исторических реминисценций или их копии — такие полы появились в Европе в XVII веке, особенно ими прославился Версаль. Кроме того, I Vassalletti создает полы в современной эстетике, с инкрустациями в виде арабесок, растительных орнаментов, геометрических и абстрактных узоров. Эта линейка называется Progenie. Каждое напольное покрытие изготовляется для конкретного архитектурного пространства. Дерево и металл раскраивают на высокоточных лазерных станках, мрамор и камень — посредством гидроабразивной резки. Модули собирают вручную.
У I Vassalletti есть и обычные дощатые полы, но выглядят они иначе, чем произведенные промышленным способом. Допуски в размерах здесь такие, каких трудно добиться в массовом производстве: отклонения в толщине составляют менее 0,2 мм, ширина каждой планки выверена ювелирно. При укладке каждая доска размещается с точностью до миллиметра с учетом направления света. При обработке древесины мастер стремится подчеркнуть природный рисунок волокон, каждая плашка получается уникальной.
Кроме напольных покрытий бренд выпускает настенные панели буазери в классических и современных стилях, используя те же техники инкрустации и интарсии, а также деревянную мебель: шкафы, креденцы, комоды, стеллажи и столы с инкрустированными столешницами.
"Стиль Интерьеры". Приложение №31от 30.10.2026, стр. 27