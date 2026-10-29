Идеальный расклад

Визитная карточка ателье — наборный паркет — художественные деревянные полы с узорами, напоминающие ковры или затканную орнаментом ткань. Они выполняются в технике интарсии и инкрустации, с ценными породами дерева сочетают сталь, медь, латунь, бронзу, мрамор, флорентийский камень пьетра-серена, гранит, терракоту, кожу. Это могут быть сложные орнаментальные композиции на основе исторических реминисценций или их копии — такие полы появились в Европе в XVII веке, особенно ими прославился Версаль. Кроме того, I Vassalletti создает полы в современной эстетике, с инкрустациями в виде арабесок, растительных орнаментов, геометрических и абстрактных узоров. Эта линейка называется Progenie. Каждое напольное покрытие изготовляется для конкретного архитектурного пространства. Дерево и металл раскраивают на высокоточных лазерных станках, мрамор и камень — посредством гидроабразивной резки. Модули собирают вручную.