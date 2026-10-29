Массив и позолота
Флорентийская классика Silvano Grifoni
На этой фабрике по-прежнему изготовляют мебель вручную. Мастер терпеливо вырезает тончайшие флористические элементы и рокайли, потом наносит левкас под золочение — меловой грунт, который ложится на деревянную основу. Позолоту и серебрение выполняют при помощи сусального листа: его накладывают на дерево и полируют, добиваясь теплого блеска. Такие предметы приобретают не на пять-десять лет, их стараются сберечь навсегда, как произведение искусства, хранящее память о руках мастеров и о Флоренции, в которую хочется вернуться.
Silvano Grifoni не одно десятилетие поддерживает традиции флорентийских мастеров: Сильвано Грифони осваивал искусство резьбы по дереву в мастерских ремесленного квартала Сан-Фредиано, а в 1957 году основал компанию, которая выпускает элегантную мебель вне времени. Ее стиль — это работа с массивом дерева, ренессансные и неоклассические мотивы в дизайне, резьба в духе чинквеченто и благородные отделки: позолота, серебрение, искусственное состаривание, подчеркивающее фактуру древесины.
Сегодня на фабрике классическую мебель делают более легкой и изящной, соответствующей современной жизни. Рядом с сияющим золотом появляются нейтральные или, напротив, насыщенные тона; характерные для чинквеченто плотный бархат и тяжелый шелк с растительными мотивами сменяются современными тканями. Андреа Грифони, сын основателя фабрики, искусствовед, защитивший диплом по традициям флорентийских и сиенских резчиков XIX века, создал при фабрике конструкторское бюро, которое обновляет ассортимент Silvano Grifoni, тщательно прорабатывая каждую старинную модель, чтобы она, не теряя правильных пропорций, была уместной в современном доме. Так, предмет за предметом, складывалась сегодняшняя коллекция. Развитие модельного ряда можно проследить, например, по изменениям в дизайне кровати. Первая кровать в ассортименте была спроектирована Сильвано Грифони в конце 1950-х. Она была с высоким фигурным изголовьем, позолоченной резьбой, шелковой обивкой небесно-голубого цвета и ножками в форме львиных лап. Новые модели, сохраняя классический облик, менее массивны и могут вписаться практически в любую обстановку.
Кровати, зеркала, консоли, столы, стулья, светильники — в ассортименте изделий фабрики около 600 позиций. С 2004 года Silvano Grifoni выпускает и мебель для ванных комнат. Почти любой предмет можно выполнить по индивидуальным размерам, с выбором резьбы, отделки и тканей,— то есть каждая вещь собирается под конкретный заказ и интерьер.
"Стиль Интерьеры". Приложение №31от 30.10.2026, стр. 26