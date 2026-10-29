Массив и позолота

Сегодня на фабрике классическую мебель делают более легкой и изящной, соответствующей современной жизни. Рядом с сияющим золотом появляются нейтральные или, напротив, насыщенные тона; характерные для чинквеченто плотный бархат и тяжелый шелк с растительными мотивами сменяются современными тканями. Андреа Грифони, сын основателя фабрики, искусствовед, защитивший диплом по традициям флорентийских и сиенских резчиков XIX века, создал при фабрике конструкторское бюро, которое обновляет ассортимент Silvano Grifoni, тщательно прорабатывая каждую старинную модель, чтобы она, не теряя правильных пропорций, была уместной в современном доме. Так, предмет за предметом, складывалась сегодняшняя коллекция. Развитие модельного ряда можно проследить, например, по изменениям в дизайне кровати. Первая кровать в ассортименте была спроектирована Сильвано Грифони в конце 1950-х. Она была с высоким фигурным изголовьем, позолоченной резьбой, шелковой обивкой небесно-голубого цвета и ножками в форме львиных лап. Новые модели, сохраняя классический облик, менее массивны и могут вписаться практически в любую обстановку.