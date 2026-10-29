Ручная работа

У каждой биеннале свое лицо: известный куратор, задающий концептуальный тон всей экспозиции, состоящей из вариативных павильонов. В этой роли уже побывали итальянский архитектор Стефано Боэри, иранский дизайнер интерьеров Индия Мадави, титулованная в медиа как «королева цвета», великий американский сценограф и художник Роберт Уилсон, режиссер Лука Гуаданьино. А в этом году фонд пригласил курировать биеннале британского художника-сценографа Эс Девлин и не прогадал — ее феерические инсталляции буквально взорвали социальные сети. «Творчество Девлин неразрывно связано со светом: она использует его как материал для создания инсталляций, выставок и иммерсивных пространств. Обсуждая ее участие, мы понимали, что свет станет ключевым элементом ее замысла; нам это показалось идеальным способом представить все, что мы хотели показать и о чем рассказать»,— отмечает Кавалли.