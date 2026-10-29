Ручная работа
Биеннале ремесел Homo Faber
На венецианском острове Сан-Джорджо-Маджоре вновь чествовали героев ручного труда — весь сентябрь здесь проходила биеннале ремесленников Homo Faber, собравшая мастеров из более чем 70 стран.
Первый раз биеннале проводилась в 2018 году. Сотни вещей, сделанных мастерами со всего света, были собраны в венецианском Fondazione Cini на территории бывшего аббатства адептами и знатоками ручного труда — владельцем Richemont Group Йоханом Рупертом и его соратником, историком искусства Франко Колоньи. Именно им принадлежит идея смотра с приглашением звездных кураторов-визионеров и выпуска ежегодно обновляемого онлайн-гида с адресами и контактами участников, представляющего собой глобальную карту ремесел.
Воплощение этих замыслов началось в 2016 году, с создания в Женеве некоммерческого фонда Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship. Организация провозгласила целью сохранение, поддержку и продвижение редких ремесленных специальностей, а также их интеграцию в мир дизайна, моды и архитектуры — и ни разу не отклонилась от курса. Эксперты фонда сформулировали 11 критериев оценки мастерства ремесленников — от приверженности традициям и независимости до оригинальности и инновационности подхода.
Глава фонда, исследователь и эксперт в области дизайна Альберто Кавалли, говорит, что Homo Faber — их самый амбициозный проект: «Мы приложили огромные усилия, чтобы привлечь мастеров из разных стран, людей разного возраста и культурного происхождения, с разным опытом и творческим почерком». В базе проекта более 20 тыс. имен, а к участию в нынешнем смотре приглашены около 500 стекольщиков, краснодеревщиков, вышивальщиц, ювелиров, керамистов, каллиграфов, кружевниц, реставраторов, дизайнеров и представителей других профессий.
У каждой биеннале свое лицо: известный куратор, задающий концептуальный тон всей экспозиции, состоящей из вариативных павильонов. В этой роли уже побывали итальянский архитектор Стефано Боэри, иранский дизайнер интерьеров Индия Мадави, титулованная в медиа как «королева цвета», великий американский сценограф и художник Роберт Уилсон, режиссер Лука Гуаданьино. А в этом году фонд пригласил курировать биеннале британского художника-сценографа Эс Девлин и не прогадал — ее феерические инсталляции буквально взорвали социальные сети. «Творчество Девлин неразрывно связано со светом: она использует его как материал для создания инсталляций, выставок и иммерсивных пространств. Обсуждая ее участие, мы понимали, что свет станет ключевым элементом ее замысла; нам это показалось идеальным способом представить все, что мы хотели показать и о чем рассказать»,— отмечает Кавалли.
Эс Девлин, автор декораций для постановок «Метрополитен Опера», сценографии шоу Адели, Бейонсе и группы U2, кажется, знает о свете все. И просчитала визуальные эффекты, воздействующие на зрителя, от начала до конца: с венецианской пристани, откуда на остров ходят вапоретто или водное такси под бесконечно меняющимся небом Адриатики, до мистических теней от экспонатов в залах аббатства, переливов цветного стекла Venini в саду и гигантского круглого зеркала, медленно вращающегося во внутреннем дворе под григорианские хоралы. Экспозицию, поделенную на 15 частей, она так и назвала: «Остров света».
«Это выставка о процессе создания, а не просто о готовых изделиях»,— объясняла Девлин. Первый зал был оформлен как мастерская — с верстаками, усыпанными опилками, обрывками тканей, вязальными машинами и тысячей разных вещей, будто только что оставленных мастерами на рабочих столах. Далее — подсвеченные инсталляции керамики, мебели, посуды, стекла, драгоценностей и много чего еще; размещенные тут и там мини-ателье, где давали мастер-классы ремесленники. Соседства могли быть самыми неожиданными: мастера Cartier или Buccellati трудились рядом с вязальщицами мебели из рафии с Мадагаскара, японцы реставрировали фарфор по методу кинцуги бок о бок с кожевником из Кейптауна, делающим портреты из невостребованных остатков материала.
Специальным же проектом биеннале, созданным в дни открытия, стал сет произведений, придуманный самой Девлин. Она пригласила 20 мастеров из 20 стран сделать «безмолвные песни» на основе нарисованных ею визуальных отображений вибраций колоколов местной базилики. Эти объекты будут выставлены в монастыре и после закрытия смотра.
"Стиль Интерьеры". Приложение №31от 30.10.2026, стр. 24