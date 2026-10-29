Полная совместимость

На выбор предлагается больше 300 вариантов отделки. Среди них ткани, экокожа, рафия, глянцевое и матовое стекло, шпон из разных видов древесины. Кроме того, панели Hedon могут быть изготовлены из керамического материала Litech, который по характеристикам близок к керамограниту. Особенность Litech — поверхность, воспроизводящая фактуры и оттенки натурального камня. Для ее создания используют технологию цифровой печати с экологичными красками и эмалями на водной основе.