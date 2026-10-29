Полная совместимость
Гардеробная Hedon от Rimadesio
Возможность полной персонализации — главная черта новой гардеробной системы итальянской фабрики Rimadesio. Создатель Hedon, архитектор и дизайнер Джузеппе Бавузо, больше трех десятилетий сотрудничает с Rimadesio, формируя узнаваемый стиль марки. Архитектурная строгость, инновационные технологии и виртуозная работа с материалами соединяются в нем с эстетикой минимализма.
Спроектированная Бавузо гардеробная не просто продуманная система хранения, а самодостаточное пространство, геометрия и наполнение которого абсолютно соответствуют повседневным нуждам хозяев. Мягкая подсветка, гармония пропорций, фактурные поверхности и внимание к деталям создают цельный образ.
Во всех своих проектах, будь то системы хранения, стеллажи, двери или кресла, Бавузо стремится сделать сложные инженерные решения практически невидимыми, сохраняя чистоту линий, лаконичность и визуальную легкость конструкций. Всеми этими качествами обладает и гардеробная Hedon.
В основе системы — тонкая алюминиевая конструкция панелей, в вертикальные направляющие которой встроена электрическая разводка для подсветки полок. Это решение позволяет легко, без дополнительных технических работ менять расположение отдельных элементов. Панели выпускаются в трех вариантах ширины, а их высота может быть адаптирована под конкретное пространство с точностью до миллиметра, вплоть до максимальных 3894 мм.
Гардеробная Hedon построена по модульному принципу. Полки, ящики и другие элементы системы можно собирать и располагать произвольно, выстраивая как строгие, лаконичные, так и более сложные геометрические композиции. Их расположение и конфигурацию можно свободно менять, адаптируя гардеробную к новым задачам.
На выбор предлагается больше 300 вариантов отделки. Среди них ткани, экокожа, рафия, глянцевое и матовое стекло, шпон из разных видов древесины. Кроме того, панели Hedon могут быть изготовлены из керамического материала Litech, который по характеристикам близок к керамограниту. Особенность Litech — поверхность, воспроизводящая фактуры и оттенки натурального камня. Для ее создания используют технологию цифровой печати с экологичными красками и эмалями на водной основе.
Hedon полностью совместима с панелями буазери из коллекции Modulor. А интеграция с раздвижными стеклянными дверями и перегородками Velaria (тоже с тонким алюминиевым профилем) позволяет объединять гардеробную с соседними комнатами (например, спальней), сохраняя единство материалов, линий и отделок даже в сложных угловых конфигурациях.
"Стиль Интерьеры". Приложение №31от 30.10.2026, стр. 22