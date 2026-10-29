Африканский фокус
Итоги премии Maison & Objet 2026
В Париже в сентябре прошел мировой смотр дизайна Maison & Objet. Это крупное международное мероприятие в сфере декора и интерьера, которое проводится одновременно с Paris Design Week. На сентябрьской сессии также вручается престижная премия для молодых и перспективных талантов в области дизайна Rising Talent Awards. На этот раз она досталась представителям Южной Африки. Семь авторов и креативных студий получили право выставляться в пространстве Design District в павильоне 5а.
В жюри, отбиравшее лауреатов, вошли всемирно признанные европейские и африканские деятели индустрии. Среди них Алан Хайвард и Гаррет ван Никерк — арт-директора выставочных проектов Decorex Africa и 100% Design Africa, Анна Вейландт — директор по развитию бренда южноафриканского мебельного дома Weylandt, Дональд Нксумало — креативный директор выставки Design Joburg. В числе экспертов были также Гарет Пёрсон — сооснователь недели дизайна Cape Town Furniture Week, Джульет Кавиш — архитектор, исследователь дизайна и основательница лаборатории FORMALL Design Research Lab, также входящая в совет Панафриканского института дизайна (PADI), Табиса Мьо — известный южноафриканский дизайнер, основательница студии Mash.T Design Studio, Стефан Галерно — президент французской Ассоциации профессионалов ремесленного искусства Ateliers d’Art de France.
Конкурс проводили совместно с Decorex Africa, крупнейшей и самой влиятельной на Африканском континенте выставкой в сфере дизайна интерьеров, декора, архитектуры и современного стиля жизни. Она существует уже около 30 лет и ежегодно задает главные тренды. Decorex Africa проходит одновременно в двух городах ЮАР: Кейптауне и Йоханнесбурге. Конкурсанты были отобраны среди сотен молодых дизайнеров со всей страны.
Главным критерием выбора для жюри были оригинальность и самобытность. ЮАР демонстрирует быстрое развитие креативных индустрий и дизайн-технологий. В работах местные ремесленные традиции и материалы сочетаются с инновационными достижениями и глобальными трендами. Например, Эшли Ллойд из Кейптауна, основательница Studio Lloyd, работает с макраме и кроше (вязание крючком). Посредством сложных техник ручного плетения она создает прочные текстильные абажуры фантастических форм из полиэфирных шнуров и авиационных кабелей на скрытом стальном каркасе. Керамистка Карлин ван Ройен, чья кандидатура была выбрана Ассоциацией ремесленного искусства Франции, лепит объекты без применения гончарного круга, словно плетет глиняные кружева. Она говорит, что воспроизводит пейзажи своей родины.
Поверхности ваз и сосудов грубые, матовые и фактурные, имитирующие кору деревьев или складки кожи. Студии Deft и Nish Design делают ставку на столярную работу. Играя с рельефом, текстурой и природным рисунком древесины сукупиры, капского ясеня и ироко, они создают выразительные предметы мебели. Симфиве Мламбо, родом из небольшого города Мтубатубы, интегрирует культурное наследие коренного населения ЮАР в современную эстетику, за что уже получил несколько национальных премий. Он представил настенные панели, напольные светильники и деревянную скамью. Сиянда Мбеле (студия Pinda Design из Дурбана) и основатели студии Meetlo из Йоханнесбурга рассказывают африканские истории на языке современного дизайна, используя традиционные орнаменты, формы, краски и материалы. Культурные коды зулусов, народов неделе и венда они вносят в свои изделия — мебель и аксессуары. Проект имеет образовательное значение: он дает посетителям выставки представление о том, как развивается сфера дизайна в разных уголках планеты. И по замыслу организаторов обеспечит молодым авторам выход на глобальный рынок.
"Стиль Интерьеры". Приложение №31от 30.10.2026, стр. 20