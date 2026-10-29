Африканский фокус

Поверхности ваз и сосудов грубые, матовые и фактурные, имитирующие кору деревьев или складки кожи. Студии Deft и Nish Design делают ставку на столярную работу. Играя с рельефом, текстурой и природным рисунком древесины сукупиры, капского ясеня и ироко, они создают выразительные предметы мебели. Симфиве Мламбо, родом из небольшого города Мтубатубы, интегрирует культурное наследие коренного населения ЮАР в современную эстетику, за что уже получил несколько национальных премий. Он представил настенные панели, напольные светильники и деревянную скамью. Сиянда Мбеле (студия Pinda Design из Дурбана) и основатели студии Meetlo из Йоханнесбурга рассказывают африканские истории на языке современного дизайна, используя традиционные орнаменты, формы, краски и материалы. Культурные коды зулусов, народов неделе и венда они вносят в свои изделия — мебель и аксессуары. Проект имеет образовательное значение: он дает посетителям выставки представление о том, как развивается сфера дизайна в разных уголках планеты. И по замыслу организаторов обеспечит молодым авторам выход на глобальный рынок.