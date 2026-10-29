Дизайн-десант
IDEM 2026 в Новом Манеже
С 18 по 21 ноября в Москве будет проходить выставка итальянского дизайна и стиля жизни IDEM 2026. La Dolce Vita del Design. Помимо экспозиционной части запланирована деловая программа с выступлениями дизайнеров, архитекторов и важных представителей индустрии, а также лекции и мастер-классы.
Выставка IDEM проводится в шестой раз по инициативе представительства итальянских фабрик WWTS, больше 30 лет развивающего индустрию. Она помогает поддерживать связи между Россией и Италией, продвигая итальянский дизайн-код на разных уровнях: это и экспозиции фабрик с вековой историей, и презентации современных брендов, сосредоточенных на инновациях и экспериментах, и стенды крупных компаний, которые уже десятки лет работают на российском рынке, и пилотные запуски новых марок.
Уже не первый год IDEM проводится в Новом Манеже: здание электростанции XIX века из красного кирпича принимает важные выставки и ярмарки искусства. На IDEM 2026. La Dolce Vita del Design будет представлено больше 30 итальянских фабрик, и это прекрасная возможность увидеть достижения итальянского дизайна за последний год.
В смотре участвуют мебельщики, производители светильников, отделочных материалов, текстиля, фарфоровые мануфактуры, марки, выпускающие аксессуары и высокотехнологичные комплектующие. Из продукции фабрик, представленных на выставке, вполне можно собрать интерьер под ключ, ведь здесь есть все — от предметов обстановки до декора и аксессуаров. Например семейная фабрика Silvano Grifoni привезет на IDEM 2026 резную деревянную мебель ручной работы в классических традициях. Кухни для дома, также ручной работы и с профессиональным оборудованием, обещают показать тосканцы Officine Gullo, которых хорошо знают в Москве благодаря шоуруму на Патриарших прудах. MisuraEmme ознакомит с новинками мебели для гардеробных и спален. Бренд Friul Mosaic продемонстрирует мозаичные панно сложнейшей работы, которые создает семейная мастерская из региона Фриули со старейшей школой мозаики. Midsummer Milano представит спальные системы ручной работы, а Quagliotti — новые коллекции тканей и постельного белья. Впервые примет участие в выставке марка полов Garbelotto, применяющая запатентованную технологию крепежа Clip Up System®. На стенде марки Clei можно будет увидеть легко трансформируемую мебель современного дизайна, а у Paola C.— дизайнерское стекло.
По традиции в Москву приедут многие владельцы фабрик и известные итальянские дизайнеры. Их выступления станут ядром деловой программы выставки. В стартовый день смотра, 18 ноября, совладелица и главный дизайнер бренда Henge Изабелла Дженовезе расскажет об экспериментах ее компании с материалами. На 19 ноября запланировано выступление владельца Riva1920 Маурицио Ривы — никто столько не знает о дереве, более того, о дереве реликтовом. У фабрики есть даже свой музей дерева, один из немногих в мире, где представлены редчайшие породы. А 20 ноября о своей работе расскажет архитектор и дизайнер Массимо Йоза Гини, создатель инновационных кухонь Snaidero, мебели Moroso, аксессуаров Alessi, а также музея и бутиков Ferrari по всему миру. Гини даже придумал собственный стиль — болидизм, вдохновившись скоростью и аэродинамикой гоночных спорткаров.
Наряду с итальянцами выступят и российские спикеры: дизайн-критик Ольга Косырева, с проектами которой знакомы те, кто имеет отношение к интерьерной сфере, и продюсер Юлия Юрченко, основатель бюро арт-интеграций Double Y, продвигающая искусство и дизайн в России и за ее пределами.
За лайфстайл в этом году отвечает сыровар Доменико Баббо, поддерживающий итальянские традиции на российской почве в рамках проекта фермерской сыроварни Fattoria Marian. Он расскажет, как сделать моцареллу по всем канонам качества и вкуса.
Президент компании WWTS Сильверио Мариан неоднократно подчеркивал, что IDEM не ограничивается сферой оформления интерьеров, это во многом культурологический проект. И — возможно, даже в первую очередь — большой праздник для тех, кто любит Италию, творчество и дизайн.
"Стиль Интерьеры". Приложение №31от 30.10.2026, стр. 18