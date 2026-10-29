Дизайн-десант

В смотре участвуют мебельщики, производители светильников, отделочных материалов, текстиля, фарфоровые мануфактуры, марки, выпускающие аксессуары и высокотехнологичные комплектующие. Из продукции фабрик, представленных на выставке, вполне можно собрать интерьер под ключ, ведь здесь есть все — от предметов обстановки до декора и аксессуаров. Например семейная фабрика Silvano Grifoni привезет на IDEM 2026 резную деревянную мебель ручной работы в классических традициях. Кухни для дома, также ручной работы и с профессиональным оборудованием, обещают показать тосканцы Officine Gullo, которых хорошо знают в Москве благодаря шоуруму на Патриарших прудах. MisuraEmme ознакомит с новинками мебели для гардеробных и спален. Бренд Friul Mosaic продемонстрирует мозаичные панно сложнейшей работы, которые создает семейная мастерская из региона Фриули со старейшей школой мозаики. Midsummer Milano представит спальные системы ручной работы, а Quagliotti — новые коллекции тканей и постельного белья. Впервые примет участие в выставке марка полов Garbelotto, применяющая запатентованную технологию крепежа Clip Up System®. На стенде марки Clei можно будет увидеть легко трансформируемую мебель современного дизайна, а у Paola C.— дизайнерское стекло.