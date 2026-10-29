Издания об архитектуре и искусстве
Ирина Горлова, Сергей Александров
«Аня Жёлудь. Не тот горизонт»
Музей AZ
Московский Центр современного искусства AZART был в числе первых институций, откликнувшихся на уход одной из самых важных современных российских художниц Ани Жёлудь. В годовщину ее смерти здесь открылась памятная выставка на основе собрания центра и коллекции мецената Сергея Александрова. Ее итогом стал ретроспективный каталог, включивший примеры всех знаковых для творчества Жёлудь направлений, от ее фирменного бытописания и контурных объектов из стальных прутьев до словесных картин и собственных текстов.
Наталия Семенова
«Связанные искусством. Странствия картин и коллекций»
«Слово»
Наталия Семенова — автор многочисленных книг о русско-французской арт-сцене XIX–XX веков. Ее перу принадлежат увлекательные монографии о коллекционерских страстях Щукина и Морозова, по крупицам собранное жизнеописание легендарного парижского маршана Амбруаза Воллара и захватывающее расследование о проданных сокровищах русских музеев, написанное совместно с Николасом Ильиным. Новая книга Наталии Семеновой — сборник очерков и эссе — об отношениях художников, дилеров и коллекционеров России и Франции дореволюционной эпохи. Это забавные, а порой остросюжетные истории о путешествиях произведений искусства по частным рукам.
Tadao Ando
Sketches, Drawings, and Architecture
Taschen
К полувековому юбилею своей работы один из самых востребованных архитекторов мира — притцкеровский лауреат Тадaо Андо решил поделиться эскизами, зарисовками, моделями. Фактически идеями, то есть тем, с чего начинается архитектура: от студенческих набросков, сделанных в путешествиях по монастырям юга Франции или пещерным лабиринтам Каппадокии, до точных технических чертежей, предшествующих непосредственно строительству. В альбоме есть и полный список как построенных зданий, так и нереализованных проектов его бюро.
Питер Марино, Спенсер Гордона III, Марк Ф. Макхью
Tiffany Silver: The Peter Marino Collection
Phaidon
Питер Марино и сегодня остается одним из главных действующих ветеранов архитектуры и дизайна интерьера — по его проектам строятся бутики исторических брендов по всему миру, он продолжает заниматься оформлением гостиниц и частных интерьеров. Но еще одна страсть Марино — коллекционирование — все больше выходит на передний план. Недавно в Нью-Йорке он открыл фонд, где выставляет свои сокровища, параллельно ведет работу и по каталогизации разнообразных собраний. Это издание фиксирует 150-летнюю историю серебряных дел мастеров Tiffany в его коллекции.
Хлоя Редмонд Уорнер, Хайди Каллье
This Must Be the Place: Homes with Atmosphere
Abrams Books
Собственную дизайн-студию Redmond Aldrich Design в Калифорнии декоратор Хлоя Редмонд Уорнер открыла 20 лет назад и оформила уже сотни апартаментов и вилл. Многие из них были представлены в крупнейших международных изданиях об архитектуре и дизайне, а сама Уорнер неоднократно становилась лауреатом профессиональных премий с неизменной формулировкой «за гармоничное использование цвета и текстур». Пару лет назад она запустила и собственный бренд RAD Goods, под которым выпускает ткани для мебели и обои с авторскими принтами. В новом альбоме декоратор делится секретами «уютного дома с характером» на примерах своих работ.
"Стиль Интерьеры". Приложение №31от 30.10.2026, стр. 16