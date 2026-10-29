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Выпуск газеты №203«Ъ» Газета
Стиль

Издания об архитектуре и искусстве

Ирина Горлова, Сергей Александров

«Аня Жёлудь. Не тот горизонт»
Музей AZ
Обложка книги «Аня Жёлудь. Не тот горизонт»

Обложка книги «Аня Жёлудь. Не тот горизонт»

Музей AZ

Московский Центр современного искусства AZART был в числе первых институций, откликнувшихся на уход одной из самых важных современных российских художниц Ани Жёлудь. В годовщину ее смерти здесь открылась памятная выставка на основе собрания центра и коллекции мецената Сергея Александрова. Ее итогом стал ретроспективный каталог, включивший примеры всех знаковых для творчества Жёлудь направлений, от ее фирменного бытописания и контурных объектов из стальных прутьев до словесных картин и собственных текстов.

Наталия Семенова

«Связанные искусством. Странствия картин и коллекций»
«Слово»
Обложка книги «Связанные искусством. Странствия картин и коллекций»

Обложка книги «Связанные искусством. Странствия картин и коллекций»

Слово

Наталия Семенова — автор многочисленных книг о русско-французской арт-сцене XIX–XX веков. Ее перу принадлежат увлекательные монографии о коллекционерских страстях Щукина и Морозова, по крупицам собранное жизнеописание легендарного парижского маршана Амбруаза Воллара и захватывающее расследование о проданных сокровищах русских музеев, написанное совместно с Николасом Ильиным. Новая книга Наталии Семеновой — сборник очерков и эссе — об отношениях художников, дилеров и коллекционеров России и Франции дореволюционной эпохи. Это забавные, а порой остросюжетные истории о путешествиях произведений искусства по частным рукам.

Tadao Ando

Sketches, Drawings, and Architecture
Taschen
Обложка книги Sketches, Drawings, and Architecture
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Обложка книги Sketches, Drawings, and Architecture

Taschen

Иллюстрация из книги Sketches, Drawings, and Architecture
2/32/3

Иллюстрация из книги Sketches, Drawings, and Architecture

Taschen

Иллюстрация из книги Sketches, Drawings, and Architecture
3/33/3

Иллюстрация из книги Sketches, Drawings, and Architecture

Taschen

К полувековому юбилею своей работы один из самых востребованных архитекторов мира — притцкеровский лауреат Тадaо Андо решил поделиться эскизами, зарисовками, моделями. Фактически идеями, то есть тем, с чего начинается архитектура: от студенческих набросков, сделанных в путешествиях по монастырям юга Франции или пещерным лабиринтам Каппадокии, до точных технических чертежей, предшествующих непосредственно строительству. В альбоме есть и полный список как построенных зданий, так и нереализованных проектов его бюро.

Питер Марино, Спенсер Гордона III, Марк Ф. Макхью

Tiffany Silver: The Peter Marino Collection
Phaidon
Обложка книги Tiffany Silver: The Peter Marino Collection
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Обложка книги Tiffany Silver: The Peter Marino Collection

Phaidon

Иллюстрация из книги Tiffany Silver: The Peter Marino Collection
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Иллюстрация из книги Tiffany Silver: The Peter Marino Collection

Phaidon

Питер Марино и сегодня остается одним из главных действующих ветеранов архитектуры и дизайна интерьера — по его проектам строятся бутики исторических брендов по всему миру, он продолжает заниматься оформлением гостиниц и частных интерьеров. Но еще одна страсть Марино — коллекционирование — все больше выходит на передний план. Недавно в Нью-Йорке он открыл фонд, где выставляет свои сокровища, параллельно ведет работу и по каталогизации разнообразных собраний. Это издание фиксирует 150-летнюю историю серебряных дел мастеров Tiffany в его коллекции.

Хлоя Редмонд Уорнер, Хайди Каллье

This Must Be the Place: Homes with Atmosphere
Abrams Books
Обложка книги This Must Be the Place: Homes with Atmosphere
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Обложка книги This Must Be the Place: Homes with Atmosphere

Abrams Books

Иллюстрация из книги This Must Be the Place: Homes with Atmosphere
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Иллюстрация из книги This Must Be the Place: Homes with Atmosphere

Abrams Books

Собственную дизайн-студию Redmond Aldrich Design в Калифорнии декоратор Хлоя Редмонд Уорнер открыла 20 лет назад и оформила уже сотни апартаментов и вилл. Многие из них были представлены в крупнейших международных изданиях об архитектуре и дизайне, а сама Уорнер неоднократно становилась лауреатом профессиональных премий с неизменной формулировкой «за гармоничное использование цвета и текстур». Пару лет назад она запустила и собственный бренд RAD Goods, под которым выпускает ткани для мебели и обои с авторскими принтами. В новом альбоме декоратор делится секретами «уютного дома с характером» на примерах своих работ.

"Стиль Интерьеры". Приложение №31

от 30.10.2026, стр. 16
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Авторы

  • Олег Краснов