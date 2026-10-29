Издания об архитектуре и искусстве

Собственную дизайн-студию Redmond Aldrich Design в Калифорнии декоратор Хлоя Редмонд Уорнер открыла 20 лет назад и оформила уже сотни апартаментов и вилл. Многие из них были представлены в крупнейших международных изданиях об архитектуре и дизайне, а сама Уорнер неоднократно становилась лауреатом профессиональных премий с неизменной формулировкой «за гармоничное использование цвета и текстур». Пару лет назад она запустила и собственный бренд RAD Goods, под которым выпускает ткани для мебели и обои с авторскими принтами. В новом альбоме декоратор делится секретами «уютного дома с характером» на примерах своих работ.