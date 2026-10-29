Выставки искусства и дизайна
«Выпуск’26»
В арт-пространстве «Паркинг Галерея» «Зарядья» в пятый раз показали дипломные работы более 400 выпускников 30 московских художественных вузов, которые работают в разных жанрах и направлениях. Это самая крупная подобная выставка в России. На ней представлены академическая живопись и концептуальные объекты, керамика и стекло, макеты сценографов и коллекции начинающих фешен-дизайнеров, оригинальная книжная иллюстрация и проекты монументальных росписей. На выходе из зала можно приобрести работы молодых художников: графику и небольшие объекты.
До 6 декабря
«Осколки. Сила фрагмента»
Выставка во флорентийском Палаццо Строцци, подготовленная совместно с Национальной галереей искусств Вашингтона, предлагает взглянуть на историю искусства под необычным углом: мы привыкли восхищаться цельностью и гармонией шедевров, но что если фрагмент произведения не менее ценен и выразителен и несет не меньше информации о замысле и стиле, попутно пробуждая воображение и исследовательскую страсть? Более 80 фрагментарных, неоконченных или поврежденных в ходе революций, войн и прочих катастроф произведений разных эпох, от Древнего Египта и античности, через Возрождение и Новое время (Микеланджело и Роден) до работ современных художников вроде Луиз Буржуа и Дан Во, иллюстрируют идею кураторов.
До 24 января
«КультНаук’ XVIII. Эпоха Просвещения в частных собраниях России»
Выставка в музее-заповеднике «Царицыно», посвященная XVIII веку, показывает, как систематизация знаний, развитие естественных наук и технические новшества меняли повседневную частную жизнь, и делает это с помощью предметов из частных собраний. Мечты о полетах по воздуху и географические открытия, развитие книгопечатания, необычные часы и куклы-автоматоны, влияние химии на художественное стекло и лиможские эмали, наконец, появление принципиально нового для человека XVIII века понятия комфорта, отразившееся в мебели, посуде и многих бытовых предметах,— все это открывает новые грани далекого от нас столетия.
До 17 октября 2027 года
«Тинторетто вне времени»
Специализирующийся на исследовании и показе старых мастеров парижский Музей Жакмар-Андре этой осенью отдал свои залы Якопо Робусти, больше известному под прозвищем Тинторетто (в переводе — «сын красильщика»). Проживший долгую жизнь, почти не выезжая из родной Венеции, заставший почти весь XVI век, он учился у Тициана, испытал влияние Микеланджело, стал одним из олицетворений позднего Ренессанса и заслужил славу «бешеного» из-за своей страсти к работе и быстроте ее исполнения. В экспозиции около 40 живописных и графических работ из музеев и частных собраний Франции, Италии и других стран.
До 24 января
Тарек Атуи: «Hold»
Один из самых привлекательных и сложных залов в мировом музейном мире — Турбинный зал бывшей электростанции на Темзе, четверть века назад ставшей музеем современного искусства Тейт Модерн (Лондон), обрел свой голос. На полгода громадное пространство заняла звуковая инсталляция художника и композитора ливанского происхождения, давно живущего во Франции, Тарека Атуи. По всему пространству зала расположены традиционные и современные инструменты: бамбуковые трубки, азиатские губные гармошки, корейские барабаны, узбекские карнаи и другие. Малейшее колебание воздушных потоков заставляет их звучать, разработанное Атуи программное обеспечение записывает, трансформирует и вновь воспроизводит звуки инструментов и самого Турбинного зала со зрителями — так складывается уникальный звуковой ландшафт, который рождается каждую минуту и никогда не повторяется.
До 11 апреля
"Стиль Интерьеры". Приложение №31от 30.10.2026, стр. 14