Выставки искусства и дизайна

Выставка во флорентийском Палаццо Строцци, подготовленная совместно с Национальной галереей искусств Вашингтона, предлагает взглянуть на историю искусства под необычным углом: мы привыкли восхищаться цельностью и гармонией шедевров, но что если фрагмент произведения не менее ценен и выразителен и несет не меньше информации о замысле и стиле, попутно пробуждая воображение и исследовательскую страсть? Более 80 фрагментарных, неоконченных или поврежденных в ходе революций, войн и прочих катастроф произведений разных эпох, от Древнего Египта и античности, через Возрождение и Новое время (Микеланджело и Роден) до работ современных художников вроде Луиз Буржуа и Дан Во, иллюстрируют идею кураторов.