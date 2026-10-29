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Выпуск газеты №203«Ъ» Газета
Стиль

Выставки искусства и дизайна

«Выпуск’26»

Экспозиция выставки «Выпуск ‘26»

Экспозиция выставки «Выпуск ‘26»

предоставлено Академией акварели и изящных искусств С. Андрияки

В арт-пространстве «Паркинг Галерея» «Зарядья» в пятый раз показали дипломные работы более 400 выпускников 30 московских художественных вузов, которые работают в разных жанрах и направлениях. Это самая крупная подобная выставка в России. На ней представлены академическая живопись и концептуальные объекты, керамика и стекло, макеты сценографов и коллекции начинающих фешен-дизайнеров, оригинальная книжная иллюстрация и проекты монументальных росписей. На выходе из зала можно приобрести работы молодых художников: графику и небольшие объекты.
До 6 декабря

«Осколки. Сила фрагмента»

Экспозиция выставки «Осколки. Сила фрагмента»
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Экспозиция выставки «Осколки. Сила фрагмента»

Ela Bialkowska, OKNO Studio

Экспозиция выставки «Осколки. Сила фрагмента»
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Экспозиция выставки «Осколки. Сила фрагмента»

Ela Bialkowska, OKNO Studio

Выставка во флорентийском Палаццо Строцци, подготовленная совместно с Национальной галереей искусств Вашингтона, предлагает взглянуть на историю искусства под необычным углом: мы привыкли восхищаться цельностью и гармонией шедевров, но что если фрагмент произведения не менее ценен и выразителен и несет не меньше информации о замысле и стиле, попутно пробуждая воображение и исследовательскую страсть? Более 80 фрагментарных, неоконченных или поврежденных в ходе революций, войн и прочих катастроф произведений разных эпох, от Древнего Египта и античности, через Возрождение и Новое время (Микеланджело и Роден) до работ современных художников вроде Луиз Буржуа и Дан Во, иллюстрируют идею кураторов.
До 24 января

«КультНаук’ XVIII. Эпоха Просвещения в частных собраниях России»

Экспозиция выставки «КультНаук’ XVIII. Эпоха Просвещения в частных собраниях России»

Экспозиция выставки «КультНаук’ XVIII. Эпоха Просвещения в частных собраниях России»

предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Царицыно»

Выставка в музее-заповеднике «Царицыно», посвященная XVIII веку, показывает, как систематизация знаний, развитие естественных наук и технические новшества меняли повседневную частную жизнь, и делает это с помощью предметов из частных собраний. Мечты о полетах по воздуху и географические открытия, развитие книгопечатания, необычные часы и куклы-автоматоны, влияние химии на художественное стекло и лиможские эмали, наконец, появление принципиально нового для человека XVIII века понятия комфорта, отразившееся в мебели, посуде и многих бытовых предметах,— все это открывает новые грани далекого от нас столетия.
До 17 октября 2027 года

«Тинторетто вне времени»

Экспозиция выставки «Тинторетто вне времени»

Экспозиция выставки «Тинторетто вне времени»

Culturespaces / C. de La Motte Rouge

Специализирующийся на исследовании и показе старых мастеров парижский Музей Жакмар-Андре этой осенью отдал свои залы Якопо Робусти, больше известному под прозвищем Тинторетто (в переводе — «сын красильщика»). Проживший долгую жизнь, почти не выезжая из родной Венеции, заставший почти весь XVI век, он учился у Тициана, испытал влияние Микеланджело, стал одним из олицетворений позднего Ренессанса и заслужил славу «бешеного» из-за своей страсти к работе и быстроте ее исполнения. В экспозиции около 40 живописных и графических работ из музеев и частных собраний Франции, Италии и других стран.
До 24 января

Тарек Атуи: «Hold»

Экспозиция выставки Тарек Атуи: «Hold»

Экспозиция выставки Тарек Атуи: «Hold»

Kathleen Arundell / Tate Photography

Один из самых привлекательных и сложных залов в мировом музейном мире — Турбинный зал бывшей электростанции на Темзе, четверть века назад ставшей музеем современного искусства Тейт Модерн (Лондон), обрел свой голос. На полгода громадное пространство заняла звуковая инсталляция художника и композитора ливанского происхождения, давно живущего во Франции, Тарека Атуи. По всему пространству зала расположены традиционные и современные инструменты: бамбуковые трубки, азиатские губные гармошки, корейские барабаны, узбекские карнаи и другие. Малейшее колебание воздушных потоков заставляет их звучать, разработанное Атуи программное обеспечение записывает, трансформирует и вновь воспроизводит звуки инструментов и самого Турбинного зала со зрителями — так складывается уникальный звуковой ландшафт, который рождается каждую минуту и никогда не повторяется.
До 11 апреля
Ирина Осипова

"Стиль Интерьеры". Приложение №31

от 30.10.2026, стр. 14
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