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Хрустальный Магритт
Бренд Barovier & Toso предложил новое прочтение классической венецианской люстры. На замену традиционной конструкции — центральному стержню с расходящимися рожками — пришла многоярусная композиция из модулей выдувного муранского стекла, известного как венецианский хрусталь. В дизайне люстры Magritte сохранены характерные элементы венецианских светильников, например S-образные завитки «пасторали», на которых крепятся плафоны. А спиральное рифление в традиционной технике rigamena создает выразительную игру света на поверхности стекла. Помимо прозрачного варианта предлагаются серый, песочный, оливковый, индиго, фиолетовый и золотой, а на заказ — коньячный, карамельный, аметистовый, цвета морской волны и другие. Отделка металлического каркаса — полированный хром или гальваническое золото.
Модель выпускается диаметром 160, 180 и 220 см. Высота регулируется в диапазоне от 165 до 350 см. Самые крупные люстры весят около 110 кг и рассчитаны на просторные помещения с высокими потолками. Все изделия изготавливаются вручную, каждый Magritte уникален, как подлинное произведение искусства.
Пришелец из прошлого
Итальянская фабрика Riva1920 представила стол Papilio — новинку из коллекции Kauri, история которой началась в 2000 году. За четверть века в работе над ней приняли участие Ренцо Пиано, Антонио Читтерио, Марио Ботта и другие известные дизайнеры. А теперь к ним присоединились Франческо Бортолато и Николе Михайлович из студии Nembo, которая проектирует частные резиденции, яхты и отели.
Главный герой коллекции новозеландский каури (Agathis australis) тысячелетиями покоился в торфяных болотах, где отсутствие кислорода уберегло древесину от разрушения. Теперь редкий материал получает вторую жизнь в мастерских Riva1920. Итальянская фабрика, выпускающая мебель из массива, умеет обращаться со старым деревом: здесь его возраст не скрывают, а превращают в достоинство.
Столешница Papilio из цельного слэба каури сохранила все приметы своей многовековой биографии: причудливый рисунок волокон, сучки и естественные неровности. Природные пустоты древней древесины при необходимости заполняют прозрачной смолой, превращая ее несовершенства в выразительные детали. И так как двух одинаковых слэбов быть не может, каждый стол — это уникальный экземпляр и штучный объект дизайна.
Овальная столешница со скошенной кромкой словно парит над массивными скульптурными опорами — отсюда и название: Papilio в переводе с латинского — «бабочка». Контраст старого дерева и металлического блеска придает предмету особую выразительность. Для основания предусмотрено несколько вариантов отделки, в частности бронза, шлифованная нержавеющая сталь и матовый титан.
Снаружи и внутри
Archive — новый комод дизайна Уго Каччаторе для итальянского бренда Henge. Корпус комода выполнен из дерева с ярко выраженной текстурой — модель представлена в трех отделках дуба: Oak Thermowood, River Oak и Golden Age. Металлический профиль подчеркивает объем и придает предмету архитектурную четкость. Задняя стенка закрыта бронзовым стеклом со встроенной подсветкой. Когда дверцы комода открываются, его внутреннее пространство наполняет мягкий золотистый свет.
Больше искусства
Сеть интерьерных салонов Aurrum, которая в этом году отмечает 20-летие, обновила свой флагманский шоурум на набережной Тараса Шевченко. Его открытие стало первым мероприятием в рамках масштабного проекта «A 2.0», который предполагает развитие Aurrum как творческой площадки. Ключевую роль в обновленном пространстве играет современное искусство: здесь представлены работы итальянского художника и дизайнера Алекса Турко и российского автора Юлии Агеносовой, прибывшие в шоурум прямо с сентябрьской ярмарки Cosmoscow.
Легкое сияние
Lalique на сентябрьской выставке Maison & Objet в Париже представил вторую часть коллекции Air de Lalique — светильники Alize, поверхность которых благодаря легкой неровности и динамичному рисунку, кажется, оживает под дуновением ветра и мягко рассеивает свет. В коллекцию входят потолочные, напольные светильники, настольные лампы и бра, которые эффектно выглядят как во включенном, так и в выключенном состоянии.
Принты с подиума
Cole & Son и Vivienne Westwood выпустили совместную капсульную коллекцию настенных покрытий, в которой использованы архивные принты и рисунки Вивьен Вествуд. В коллекцию вошли обои с восемью вариантами изображений — от полосок и тартанов с эффектом визуальной иллюзии до графичных леопардовых узоров и причудливо изогнутых линий — в 31 цветовом решении. Художники Cole & Son перенесли рисунки на полотна, применив традиционные для бренда техники, такие как, например, штриховка и муар.
Вокруг света
Бренд Edra известен не только как производитель культовой мебели, но и как популяризатор итальянского дизайна во всем мире. С недавнего времени компания издает журнал, где рассказывает о своей истории, фундаментальных принципах и проектах. Новый, шестой номер посвящен свету, который для Edra является важной частью дизайн-концепций. В этом выпуске собраны примеры проектов, в которых свет играет особую роль — от музея Swarovski Kristallwelten в Ваттенсе и посольства Италии в Берлине до дома в Сен-Тропе и бетонной виллы на Ибице. Журнал продается у официальных дилеров, отдельные статьи можно найти на сайте edra.com в разделе Edra Magazine.
Монументальная опора
Архитектор Ферруччо Лавиани — любитель эффектных геометрических композиций в интерьере. Его новая работа для фабрики i4Mariani — стол Cartesiano — еще одно тому подтверждение. Название модели отсылает к Рене Декарту, его прямоугольной системе координат и основанному им философскому течению — картезианству. Две пересекающиеся под прямым углом плоскости формируют столешницу и опору письменного стола. Элементы из натурального камня добавляют модели монументальности.
i4Mariani предлагает немало возможностей для персонализации модели. В палитре отделок — макассарский эбен, орех каналетто, мрамор New Saint Laurent, мягкая натуральная и плотная седельная кожа. Игра контрастных фактур смягчает строгость геометрии, а приставная тумба дополняет композицию, поддерживая тему прямого угла. В коллекцию также входит серия шкафов и комодов разной высоты.
Люкс «Премьер» в Four Seasons Hotel Moscow — предложение для тех, кто ищет уютное убежище в центре столицы или повод сменить привычную обстановку. За окнами — Манежная площадь и звезды башен Кремля. Светлые номера площадью до 198 кв. м включают уютную спальню, отделанную мрамором ванную комнату и гостиную: обеденная зона на восемь персон позволяет устроить камерный ужин.
В октябре галерея Nilufar третий раз приняла участие в выставке Design Miami Paris. На этот раз Нина Яшар привезла в Париж кураторскую подборку дизайн-объектов, в основе которой идея коллекционирования как непрерывного исследовательского процесса — от уникальной мебели Карло Бугатти начала XX века и редких предметов Габриэллы Креспи до работ современных авторов: Кристиана Пеллиццари, Мартины Фейпель и Жана Бешамеля, студий StudioDanielK, Von Pelt Atelier и Hechizoo и др. «Их соседство в одной экспозиции — возможность взглянуть на дизайн вне хронологии, через диалог, возникающий между разными стилями, культурами, мировоззрениями»,— говорит Яшар.
"Стиль Интерьеры". Приложение №31от 30.10.2026, стр. 10