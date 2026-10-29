Бренд Edra известен не только как производитель культовой мебели, но и как популяризатор итальянского дизайна во всем мире. С недавнего времени компания издает журнал, где рассказывает о своей истории, фундаментальных принципах и проектах. Новый, шестой номер посвящен свету, который для Edra является важной частью дизайн-концепций. В этом выпуске собраны примеры проектов, в которых свет играет особую роль — от музея Swarovski Kristallwelten в Ваттенсе и посольства Италии в Берлине до дома в Сен-Тропе и бетонной виллы на Ибице. Журнал продается у официальных дилеров, отдельные статьи можно найти на сайте edra.com в разделе Edra Magazine.