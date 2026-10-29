Ностальгия и тренды
Даже у поклонников минимализма и всего аскетичного с приходом холодов просыпается ностальгический интерес к старой доброй классике. Традиционные вещи, часто сделанные вручную, у многих ассоциируются с теплом и уютом. За утепление в прямом смысле также отвечают всевозможные пледы из натуральных материалов и ковры: если верить трендсеттерам, в моду вернулся высокий ворс, в котором буквально утопают ступни, и яркие авангардные расцветки — как будто художник невзначай опрокинул на ткань банки с краской. Чем меньше цвета за окном, тем больше его должно быть дома.
В отсутствие солнца ошибки, связанные с неправильным освещением, выходят на первый план. Создать мягкий атмосферный свет, спасающий от осенней хандры, помогут торшеры, настольные лампы, светящиеся скульптуры. Или, например, монументальный светильник, вроде того, что украсил нашу обложку. Кристиан Пеллиццари создал его из муранского стекла специально для осенней сессии выставки Design Miami Paris, и он стал сенсацией — центром интерьера гостиной. Изучив новые предложения, важно, конечно, не засиживаться дома — тем более что в Москве планируется большой смотр итальянского дизайна. Главные события и подробности выставочной программы ищите в нашем гиде.
"Стиль Интерьеры". Приложение №31от 30.10.2026, стр. 8