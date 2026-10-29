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Выпуск газеты №203«Ъ» Газета
Стиль

Ностальгия и тренды

Даже у поклонников минимализма и всего аскетичного с приходом холодов просыпается ностальгический интерес к старой доброй классике. Традиционные вещи, часто сделанные вручную, у многих ассоциируются с теплом и уютом. За утепление в прямом смысле также отвечают всевозможные пледы из натуральных материалов и ковры: если верить трендсеттерам, в моду вернулся высокий ворс, в котором буквально утопают ступни, и яркие авангардные расцветки — как будто художник невзначай опрокинул на ткань банки с краской. Чем меньше цвета за окном, тем больше его должно быть дома.
Елена Кананыкина
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Елена Кананыкина

Yan Yugai

Cкульптура Open Vase0225 работы южнокорейского художника Чеон Ву Суна была представлена на фестивале ремесел Homo Faber в Венеции
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Cкульптура Open Vase0225 работы южнокорейского художника Чеон Ву Суна была представлена на фестивале ремесел Homo Faber в Венеции

Michelangelo Foundation

Коллекция бренда Minotti
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Коллекция бренда Minotti

Minotti / Paola Pansini

Ковер из коллекции Memoires Colorees бельгийского художника Изабель де Боршграв. Все — Pierre Frey
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Ковер из коллекции Memoires Colorees бельгийского художника Изабель де Боршграв. Все — Pierre Frey

Pierre Frey © Constance E.T. de Tourniel

Кресла Lodjia, дизайн Тристана Ауэра. Все — Pierre Frey
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Кресла Lodjia, дизайн Тристана Ауэра. Все — Pierre Frey

Pierre Frey

18 проектов французского дизайнера Пьера Йовановича c комментариями автора — в новом альбоме издательства Rizzoli
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18 проектов французского дизайнера Пьера Йовановича c комментариями автора — в новом альбоме издательства Rizzoli

Rizzoli

В отсутствие солнца ошибки, связанные с неправильным освещением, выходят на первый план. Создать мягкий атмосферный свет, спасающий от осенней хандры, помогут торшеры, настольные лампы, светящиеся скульптуры. Или, например, монументальный светильник, вроде того, что украсил нашу обложку. Кристиан Пеллиццари создал его из муранского стекла специально для осенней сессии выставки Design Miami Paris, и он стал сенсацией — центром интерьера гостиной. Изучив новые предложения, важно, конечно, не засиживаться дома — тем более что в Москве планируется большой смотр итальянского дизайна. Главные события и подробности выставочной программы ищите в нашем гиде.
Елена Кананыкина

"Стиль Интерьеры". Приложение №31

от 30.10.2026, стр. 8
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