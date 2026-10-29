Ностальгия и тренды

Даже у поклонников минимализма и всего аскетичного с приходом холодов просыпается ностальгический интерес к старой доброй классике. Традиционные вещи, часто сделанные вручную, у многих ассоциируются с теплом и уютом. За утепление в прямом смысле также отвечают всевозможные пледы из натуральных материалов и ковры: если верить трендсеттерам, в моду вернулся высокий ворс, в котором буквально утопают ступни, и яркие авангардные расцветки — как будто художник невзначай опрокинул на ткань банки с краской. Чем меньше цвета за окном, тем больше его должно быть дома.