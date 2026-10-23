Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №197

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Ярославль

Бывшую больницу в Данилове продали за 5,8 млн рублей

Бывшее здание районной больницы в Данилове продали на торгах за 5,8 млн руб. Покупателем стала ярославская компания «Легион», об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Михаил Евраев, «Макс»

Пятиэтажное здание на улице Набережной, 62, вместе с земельным участком перешло новому собственнику. Объект обеспечен инженерными коммуникациями. Больница работала в этом здании до 2024 года, после чего переехала на улицу Карла Маркса.
Это 27-й объект, проданный в 2026 году в рамках региональной программы приватизации. Общая стоимость реализованного имущества достигла 865,6 млн руб.
Виктория Самко