Бывшую больницу в Данилове продали за 5,8 млн рублей
Бывшее здание районной больницы в Данилове продали на торгах за 5,8 млн руб. Покупателем стала ярославская компания «Легион», об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Пятиэтажное здание на улице Набережной, 62, вместе с земельным участком перешло новому собственнику. Объект обеспечен инженерными коммуникациями. Больница работала в этом здании до 2024 года, после чего переехала на улицу Карла Маркса.
Это 27-й объект, проданный в 2026 году в рамках региональной программы приватизации. Общая стоимость реализованного имущества достигла 865,6 млн руб.