Личный дом обернулся казенным

Уголовное дело бывшего главы администрации Новочеркасска Юрия Лысенко поступило в суд. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки — по версии следствия, в 2024 году он при посредничестве своего подчиненного получил от застройщика взятку в виде земельного участка и услуг по возведению на нем жилого дома. Дата первого заседания пока не назначена.



В Новочеркасский городской суд Ростовской области поступило уголовное дело бывшего главы администрации Новочеркасска Юрия Лысенко, обвиняемого в совершении получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ, максимальное наказание — 15 лет колонии). Об этом в понедельник сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Предварительное расследование по делу вел второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Ростовской области. Как следует из материалов уголовного дела, в конце июля — в середине сентября 2024 года к председателю городской думы Новочеркасска Николаю Горкавченко обратились индивидуальные предприниматели Владимир Липчанский и Василий Федоренко, действовавшие в своих интересах и в интересах ООО «Стройинвест». Они предложили передать муниципалитету земельные участки под строительство школы.

Об этом Николай Горкавченко сообщил Юрию Лысенко. Следователи считают, что глава администрации пообещал вынести постановления о разработке проектов планировки и межевания территории, заключить договоры о комплексном развитии территории с ООО «Стройинвест» и обеспечить строительство подрядчиком школы с участием бюджетных средств, а взамен захотел получить земельный участок рыночной стоимостью более 1,6 млн руб. Застройщик также пообещал построить чиновнику на участке коттедж площадью 120 кв. м с чистовой отделкой (стоимостью более 4,7 млн руб.). Таким образом, общую сумму взятки следователи оценивают в 6,4 млн руб. Право собственности на земельный участок оформил на себя подчиненный Юрия Лысенко, начальник отдела муниципальной службы и развития персонала администрации Новочеркасска Любим Белов. По мнению следствия, это было сделано фиктивно, "в целях конспирации" намерений Юрия Лысенко.

Николай Горкавченко, Владимир Липчанский и Василий Федоренко 15 сентября 2024 года добровольно сообщили УФСБ России по Ростовской области о преступлении и в дальнейшем действовали под контролем оперативников.

Как считают следователи, 25 сентября по 18 октября 2024 года Юрий Лысенко, полагая, что все идет по плану, дал указание Любиму Белову вместе с Николаем Горкавченко осмотреть земельный участок, что и было выполнено. Строительство коттеджа застройщик начать еще не успел.



Юрий Лысенко был задержан в мае 2025 года. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил его под стражу до 13 июля. Бывшему главе администрации Новочеркасска 50 лет. Он родился в поселке Донской Ростовской области. В 1997 году окончил Новочеркасский государственный технический университет по специальности тепловые электрические станции, получив квалификацию инженера. Спустя год он в том же учебном заведении получил квалификацию инженера-экономиста.

С 2010 года по 2012-й Юрий Лысенко был начальником управления по работе с персоналом ОАО «ОГК-6» Новочеркасская ГРЭС. С 2012 года по 2015-й занимал должность заместителя главы администрации Новочеркасска. Далее, по 2020 год, Лысенко был председателем городской Думы Новочеркасска-главой города Новочеркасска. Должность главы администрации города чиновник занимал с 14 декабря 2020 года по 30 мая 2025 года.

Любима Белова, обвиняемого в посредничестве при передаче взятки, будут судить отдельно, его дело также поступило в Новочеркасский городской суд.



Как ранее писал «Ъ-Ростов», возглавлявший администрацию Новочеркасска в 2017–2019 годах Игорь Зюзин был осужден по аналогичной статье. По версии следствия, в 2017 году Зюзин, вместе со своим заместителем Альбиной Порошиной, обещал строительной фирме «Диволан» поспособствовать в заключении муниципальных контрактов и приемке выполненных работ. За эту услугу он получил от директора «Диволана» Дениса Козлова более 2,6 млн руб. В 2023 году Ростовский областной суд назначил Зюзину восемь лет колонии.

Кристина Федичкина