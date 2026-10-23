Осужденных за массовое убийство обвинили в терроризме
Отбывающие пожизненные сроки военные снова предстали перед судом
Южный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела, в котором фигурируют бывшие военнослужащие Станислав Рау и Антон Сопов, уже отбывающие пожизненные сроки за убийство девяти человек в ДНР. Их, и еще двоих фигурантов — Сергея Гейдта и Камила Биналиева, в закрытом режиме судят за подготовку теракта.
Бывшие ефрейтор Антон Сопов и рядовой Станислав Рау вновь оказались на скамье подсудимых. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-военнослужащих, осужденных на пожизненное лишение свободы за убийство семьи из девяти человек в городе Волноваха ДНР, но уже преступления террористической направленности. Об этом рассказал собственный источник «Ъ-Ростов».
В суде ответили, что заседания проходит в закрытом формате. Известно, что вместе Сопова и Рау под новым судебным следствием оказались ранее судимые, в том числе за терроризм, Сергей Гейдт и Камил Биналиев.
По данным СМИ, все четверо планировали совершить теракт в СИЗО Ростова-на-Дону. Совершить поджог, захватить в заложники надзирателей и вырваться на свободу.
В ноябре 2024 года Южный окружной военный суд признал Антона Сопова и Станислава Рау виновными в умышленном причинении смерти девяти гражданам, включая двух детей, совершенном группой лиц с незаконным проникновением в жилище, и назначил им пожизненное лишение свободы в колониях особого режима. Сопов также лишен звания ефрейтора и медали Суворова, полученной за боевые заслуги. С осужденных взыскано 9 млн рублей компенсации морального вреда родственникам погибших.
По версии следствия, в октябре 2023 года Сопов и Рау в состоянии опьянения поругались с хозяином продуктового магазина, который обещал обратиться к правоохранительным органам. Убийство семьи произошло в доме, куда военнослужащие отправились, чтобы решить этот вопрос.
Сторона защиты обратилась в Верховный суд с просьбой пересмотреть дело и вместо пожизненного назначить наказание с конкретными сроками, чтобы осужденные могли вернуться в зону проведения СВО и искупить свою вину.
Кассация не нашла оснований для изменения приговора. Из материалов дела следует, что нарушений уголовно-процессуального закона, ограничивающих право стороны защиты на справедливое судебное разбирательство, не допущено. Выводы суда о совершении преступлений, изложенные в приговоре, соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Виновность Сопова и Рау в совершении инкриминируемых им деяний подтверждается их собственными показаниями, данными в ходе следствия и установленными в суде первой инстанции, говорится в решении кассации.