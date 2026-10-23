Осужденных за массовое убийство обвинили в терроризме

Кассация не нашла оснований для изменения приговора. Из материалов дела следует, что нарушений уголовно-процессуального закона, ограничивающих право стороны защиты на справедливое судебное разбирательство, не допущено. Выводы суда о совершении преступлений, изложенные в приговоре, соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Виновность Сопова и Рау в совершении инкриминируемых им деяний подтверждается их собственными показаниями, данными в ходе следствия и установленными в суде первой инстанции, говорится в решении кассации.