Канат натянули на штраф

«В марте на канатной дороге был инцидент, когда также сработала система безопасности. В течение часа дорогу запустили, а в это время работник, исполняя процедуру, добрался до опоры и проверил состояние каната. В той ситуации с канатом ничего не произошло, но был неисправен прибор, сигнализирующий об опасности. Датчики заменили и запустили дорогу, при этом целый час люди находились в кабинках. А 5 июля почему-то за три минуты решили, что с канатом все хорошо, не проверив его», — отметил другой представитель надзорного органа.