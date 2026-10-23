Канат натянули на штраф
«Урбантех Сервис» наказали за инцидент на канатной дороге
Нижегородский районный суд оштрафовал ООО «Урбантех Сервис» на 250 тыс. руб. за нарушения требований промышленной безопасности во время инцидента на канатной дороге Нижний Новгород — Бор 5 июля 2026 года. Тогда во время грозы кабинки дороги столкнулись у опоры, канат получил повреждения, а спасателям пришлось по тросу эвакуировать 16 пассажиров. Представители компании-эксплуатанта утверждают, что сотрудники действовали в интересах пассажиров и грубых нарушений не допустили. Специалисты Волжско-Окского управления Ростехнадзора, инициировавшие судебное разбирательство, считают, что воздушную переправу нельзя эксплуатировать, пока не будет выявлен точный характер нарушений.
Судья Нижегородского районного суда Дмитрий Нестеров признал ООО «Урбантех Сервис» нарушившим требования промышленной безопасности (ч.3 ст. 9.1 КоАП РФ) при эксплуатации канатной дороги Нижний Новгород — Бор и назначил компании штраф в размере 250 тыс. руб.
Как писал «Ъ-Приволжье», поводом для судебного разбирательства стал инцидент 5 июля 2026 года. Тогда во время грозы и сильного ветра скоростью до 17-22 м/с на канатной дороге произошла внештатная ситуация: из-за внеплановой остановки над землей зависли две кабинки, направлявшиеся из Бора в Нижний Новгород. Сотрудники МЧС эвакуировали из них 16 пассажиров, среди которых были и дети. Позднее благодаря видео очевидцев в соцсетях выяснилось, что перед тем, как движение по канатной дороге остановили, у одной из ее опор столкнулись четыре пустые кабинки. Произошедшее проверяют Следственный комитет и прокуратура. Работа канатной дороги приостановлена.
По данным Волжско-Окского управления Ростехнадзора, инициировавшего административное разбирательство, сотрудники компании «Урбантех Сервис» нарушили нормы технической эксплуатации объекта: они стали отрабатывать горизонтальную эвакуацию пассажиров, подтягивая кабинки к станции «Нижегородская» после внеплановой остановки. Это привело к повреждению несуще-тягового каната на участке 1,5 км.
Начальник межрегионального отдела государственного строительного и горного надзора Волжско-Окского управления Ростехнадзора Ольга Рябова на заседании суда настаивала, что проверка сведений об ошибке, из-за которой остановилась переправа, была недостаточной: опора, у которой столкнулись кабинки, не просматривается ни со станции, ни с видеокамер, а значит, прежде чем продолжать движение, компания должна была отправить к опоре своих сотрудников на машине.
«При дальнейшей эксплуатации дороги возникал большой риск гибели людей из-за схода роликов с каната, обрыва каната и возможного падения кабинки», — отметила Ольга Рябова.
«В марте на канатной дороге был инцидент, когда также сработала система безопасности. В течение часа дорогу запустили, а в это время работник, исполняя процедуру, добрался до опоры и проверил состояние каната. В той ситуации с канатом ничего не произошло, но был неисправен прибор, сигнализирующий об опасности. Датчики заменили и запустили дорогу, при этом целый час люди находились в кабинках. А 5 июля почему-то за три минуты решили, что с канатом все хорошо, не проверив его», — отметил другой представитель надзорного органа.
В качестве административного наказания управление Ростехнадзора требовало приостановить деятельность компании-эксплуатанта. Дальнейшая же эксплуатация самой канатной дороги, как считают в надзорном ведомстве, возможна только после проведения экспертной оценки причиненного ущерба и окончания расследования.
Представитель ООО «Урбантех Сервис» на заседании пояснила, что компания не отрицает сам факт экстренной остановки канатки с находившимися в кабинках пассажирами, но нарушения требований промышленной безопасности, хотя и были допущены, не являются грубыми, а значит, не соответствуют составу правонарушения, предусмотренному ч. 3. ст. 9.1 КоАП РФ. При этом, по версии компании, сам инцидент и действия сотрудников после него нужно рассматривать отдельно.
«Движение кабин (после внеплановой остановки дороги — Ъ.) было частью эвакуации, а не эксплуатации. Сначала, в аварийной ситуации, персонал определял, имеются ли видимые препятствия для возврата пассажиров на станцию. А когда движение дороги было полностью прекращено, последовательно оценивал обстановку и при появлении новых данных изменил способ эвакуации», — отметила представитель «Урбантеха» в суде.
Она уточнила, что погодные условия в тот день не позволили бы завершить эвакуацию за положенные по федеральным нормативам четыре часа.
Повреждения каната в компании считают незначительными. Дефектоскопия, проведенная через неделю после инцидента по всей длине 8-километрового каната, показала, что «максимальная потеря металлического сечения составила 1,07%». «Выявлено девять участков с обрывом по одной проволоке при доступном количестве до пяти проволок. Оборванных прядей и нарушения геометрии каната не выявлено. На канате нашли небольшие потертости и места локального нагрева», — рассказала представитель компании-эксплуатанта.
В итоге она попросила суд прекратить производство по делу, а правонарушения в действиях сотрудников попросила переквалифицировать на более мягкую статью 2.7 КоАП РФ (крайняя необходимость).
Привлеченное к делу АО «Нижегородские канатные дороги» поддержало позицию Ростехнадзора. Представитель компании Ольга Ульяничева указала, что, несмотря на инцидент, в кассах продолжалась продажа билетов. «По данным ООО „Урбантех Сервис“, в 14:58 посадка в кабины была остановлена. Но к нам обратился пассажир, находившийся тогда в кабине № 56. Его билет подтверждает, что он сел в кабинку в 15:00. Ему и пассажирам из других кабин мы выплатили моральный ущерб», — рассказала Ольга Ульяничева.
Решение об обжаловании постановления суда в ООО «Урбантех Сервис» пока не приняли.