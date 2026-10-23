В Ярославской области утвердили порядок изменения назначения сельхозземель
Правительство Ярославской области утвердило порядок рассмотрения заявлений о переводе земель сельскохозяйственного назначения в другие категории. Документ определяет, как региональные власти будут согласовывать такие решения. Постановление подписано 22 октября исполняющим обязанности губернатора Дмитрием Хохряковым.
Летом 2026 года областная дума приняла закон, регулирующий перевод сельхозземель в другие категории. Теперь региональное правительство утвердило порядок его применения и взаимодействия органов власти при рассмотрении таких ходатайств.
Согласно порядку, сначала министерство имущественных отношений рассмотрит поступившее ходатайство и в течение пяти дней направит губернатору предложение о переводе земли. Если глава региона его одобрит, министерство подготовит законодательную инициативу, которая пройдет экспертизу и будет внесена в областную думу.
Областная дума будет принимать закон о переводе земли в другую категорию. На основании закона будет принят правовой акт, который направят в федеральный орган, ответственный за внесение изменений в ЕГРН.
Если губернатор не согласует перевод по предусмотренным законом основаниям, министерство должно в течение двух месяцев принять решение об отказе. Заявителя уведомят о решении в течение 14 дней. Порядок не касается включения земель в границы населенных пунктов и исключения из них.