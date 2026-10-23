В Самаре суд вынес приговор по делу об убийстве таксы
Мировой судья судебного участка №25 Куйбышевского судебного района Самары признал гражданина виновным в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий (ч.1 ст.245 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.
С учетом обстоятельств преступления и смерти собаки, а также наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств суд назначил наказание в виде 100 часов обязательных работ.
Как установил суд, в июле этого года подсудимый в квартире на втором этаже после ссоры с сожительницей схватил ее собаку породы такса и выбросил с балкона. В результате падения животное получило множественные травмы.
Соседи, которые обнаружили собаку, обратились в волонтерскую организацию, оказывающую медицинскую помощь пострадавшим животным. Несмотря на принятые меры, собака погибла.
Подсудимый в судебном заседании вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, принес извинения потерпевшей.