Замдиректора нижегородского «Дорожника» пойдет под суд по делу о коррупции

Бывший заместитель директора МБУ «Дорожник» Евгений Пронин и директор ООО «Трансметеор-НН» Антон Кузнецов предстанут перед судом в Нижнем Новгороде по делу о коррупции, сообщили в прокуратуре Нижегородской области. Их обвиняют в получении (п. «в» ч. 5 ст. 290) и даче (п. «б», ч. 4 ст. 291 УК РФ) взятки в крупном размере.