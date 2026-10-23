Замдиректора нижегородского «Дорожника» пойдет под суд по делу о коррупции
Бывший заместитель директора МБУ «Дорожник» Евгений Пронин и директор ООО «Трансметеор-НН» Антон Кузнецов предстанут перед судом в Нижнем Новгороде по делу о коррупции, сообщили в прокуратуре Нижегородской области. Их обвиняют в получении (п. «в» ч. 5 ст. 290) и даче (п. «б», ч. 4 ст. 291 УК РФ) взятки в крупном размере.
Как полагает следствие, представитель муниципального заказчика получил взятку кухонным гарнитуром и бытовой техникой за приемку работ по контрактам на обслуживание дорог Канавинского района, заключенным в сентябре и декабре 2025 года. Сумма взятки оценена в 400 тыс. руб.
Как писал «Ъ-Приволжье», летом 2026 года под следствием оказался и руководитель «Дорожника» Евгений Соловых. Ему инкриминируют злоупотребление полномочиями. В августе его отправили под домашний арест, но затем меру пресечения заменили на запрет определенных действий.
Весной уголовные дела возбудили в отношении директора МБУ «Ремонт и эксплуатация дорог» (РЭД) Валерия Трофимова и директора МБУ «Центр» Виталия Ковалева. Первого обвинили в превышении полномочий, получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Второго — в получении взятки.