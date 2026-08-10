Директор третьего дорожного учреждения в Нижнем Новгороде попал под следствие

Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя МБУ «Дорожник» в Нижнем Новгороде Евгения Соловых. Суд отправил его под домашний арест до конца сентября, следствие ходатайствовало о помещении в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным «Ъ-Приволжье», дорожника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ). В СКР детали дела пока не раскрывают.

В мэрии сообщили, что администрация оказывает содействие правоохранительным органам, работа дорожного предприятия проходит в штатном режиме.

Как писал «Ъ-Приволжье», весной уголовные дела возбудили в отношении директора муниципального бюджетного учреждения «Ремонт и эксплуатация дорог» (РЭД) Валерия Трофимова и директора МБУ «Центр» Виталия Ковалева. Первого обвинили в превышении полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), получении взятки (ч. 6 ст.290 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Второго — в получении взятки.

Галина Шамберина