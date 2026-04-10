Руководителей двух нижегородских дорожных предприятий обвинили в коррупции

В Нижнем Новгороде сотрудники СКР расследуют уголовные дела в отношении директора муниципального бюджетного учреждения «Ремонт и эксплуатация дорог» (РЭД) Валерия Трофимова и директора МБУ «Центр» Виталия Ковалева. По данным СКР, директора РЭД обвинили в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст.290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Руководителю «Центра» предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Директора МБУ «Центр» Виталия Ковалева отправили под домашний арест по обвинению в поучении взятки

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Директора МБУ «Центр» Виталия Ковалева отправили под домашний арест по обвинению в поучении взятки

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2023/24 годах за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов от директора компании по производству химической продукции Трофимов получил взятку в размере 2,8 млн руб., Ковалев — 3,5 млн руб. В 2025 году директор РЭД незаконно использовал бюджетные средства в рамках заключенного контракта и не стал расторгать его несмотря на то, что поставляемая продукция не соответствовала установленным требованиям.

Также, по данным областной прокуратуры, в 2026 году МБУ РЭД заключило с ООО «АДС-24» договор, по которому компании выделялось место для складирования снега на временном полигоне. Из более 900 заездов ООО «АДС-24» не оплатило более 800. Нанесенный МБУ ущерб составил более 2,4 млн руб. Следствие и прокуратура считают директора РЭД виновным в сложившейся ситуации.

Как выяснил «Ъ-Приволжье», фигуранты были задержаны еще в конце марта. В отношении Виталия Ковалева 27 марта суд принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на два месяца до 25 мая. В этот же день Валерия Трофимова отправили под домашний арест до 24 мая. Оба решения суда вступили в законную силу.

В отношении взяткодателя и посредника следственными органами также расследуются уголовные дела.

Андрей Репин