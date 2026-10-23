Производство дронов на Дону выросло в 20 раз

Сам тренд для региона показателен: ростовская экосистема беспилотников, создававшаяся как ответ на федеральный нацпроект, действительно набрала промышленную плотность — у центра уже есть резиденты с собственным научным заделом. Осипов привел пример: один из них разработал полетный контроллер и план управления на российском чипе — элемент, который в связке «авионика — софт» остается самым технологически уязвимым звеном всей отрасли, десятилетиями собираемой на импортной элементной базе. «Наша задача — поддержка таких прорывных команд», — подчеркнул директор.