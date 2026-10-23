Производство дронов на Дону выросло в 20 раз
Резиденты «Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем Ростовской области» (НПЦ БАС РО) за два года нарастили объёмы производства более чем в двадцатикратном размере. Об этом в интервью РБК Ростов сообщил директор центра Олег Осипов.
Центр был создан в 2024 году в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» и региональной программы развития отрасли и обеспечивает полный цикл — от разработки до серийного выпуска беспилотных авиационных систем. Согласно данным на официальном сайте организации, проект даёт производителям инфраструктуру для выпуска БПЛА и работает на интеграцию дронов в экономику за счёт объединения государственных и частных ресурсов.
Сам тренд для региона показателен: ростовская экосистема беспилотников, создававшаяся как ответ на федеральный нацпроект, действительно набрала промышленную плотность — у центра уже есть резиденты с собственным научным заделом. Осипов привел пример: один из них разработал полетный контроллер и план управления на российском чипе — элемент, который в связке «авионика — софт» остается самым технологически уязвимым звеном всей отрасли, десятилетиями собираемой на импортной элементной базе. «Наша задача — поддержка таких прорывных команд», — подчеркнул директор.