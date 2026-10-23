Сочинская тхэквондистка завоевала серебро международного турнира в Катаре

В 2026 году Полина Шведкова уже становилась призером международных турниров. Весной она вошла в тройку лидеров на международных соревнованиях по тхэквондо, а в июле успешно выступила на двух рейтинговых турнирах в Австралии, завоевав бронзовую и серебряную медали.