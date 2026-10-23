Сочинская тхэквондистка завоевала серебро международного турнира в Катаре
Сочинская тхэквондистка Полина Шведкова завоевала серебряную медаль на международном турнире Qatar Open G1 в столице Катара Дохе. Спортсменка выступала в составе сборной России. Соревнования собрали более 1,15 тыс. участников из более чем 40 стран, сообщили в администрации Сочи.
На шестом международном открытом турнире Qatar Open G1 награды разыгрывали в 76 весовых категориях среди кадетов, юниоров, молодежи и взрослых. Выступление Полины Шведковой принесло серебряную медаль в копилку российской сборной, а также позволило спортсменке заработать дополнительные баллы в личном международном рейтинге.
Директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников отметил, что спортсменка продолжает успешно выступать на соревнованиях международного уровня. Он поздравил Полину Шведкову и ее тренера Вадима Бадаляна с очередным спортивным результатом.
«Спортсменка не только защищает честь России на соревнованиях всех уровней, но и подает прекрасный пример для подражания другим воспитанникам сочинских спортивных школ, подтверждая высокий уровень сочинской школы тхэквондо»,— подчеркнул Анатолий Мирошников.
В 2026 году Полина Шведкова уже становилась призером международных турниров. Весной она вошла в тройку лидеров на международных соревнованиях по тхэквондо, а в июле успешно выступила на двух рейтинговых турнирах в Австралии, завоевав бронзовую и серебряную медали.
В 2025 году спортсменка стала чемпионкой мира, выиграв европейские «Мульти Игры — 2025» по тхэквондо. По итогам выступления она выполнила норматив мастера спорта России международного класса.