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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Кавказ

На Ставрополье с начала года провели 27,5 тыс. продуктовых ярмарок

В Ставропольском крае с начала года организовали около 27,5 тыс. продуктовых ярмарок — на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

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По данным властей, в городах и округах края работают 585 ярмарочных площадок, на которых ставропольчане и гости края могут приобрести овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию местных производителей. Для фермеров такие площадки позволяют продавать собственную продукцию без посредников.
По словам губернатора, ярмарки работают круглый год, а в период сбора урожая спрос на них особенно высок. Муниципалитетам поручено информировать жителей о местах и времени проведения торговли.
Константин Соловьев