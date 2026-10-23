Рыбинские депутаты отложили введение туристического налога
Депутаты Рыбинска отправили на доработку проект введения туристического налога, сообщает «ЯрНьюс». Вопрос планируют повторно рассмотреть в ноябре после дополнительной проработки инициативы с участием депутатов и представителей гостиничного бизнеса.
Администрация Рыбинска предлагает ввести налог с 1 января 2027 года. Ставка составит 3% от стоимости проживания в 2027 году, 4% — в 2028-м и 5% — с 2029 года. Минимальный платеж предусмотрен в размере 100 руб. за сутки проживания.
По расчетам городских властей, налог затронет 20 объектов размещения, в том числе гостиницы и санаторий, и может принести бюджету около 86 млн руб. за три года. В 2027 году ожидаемые поступления оцениваются в 18,8 млн руб. Средства планируется направлять на нужды города, в том числе благоустройство.
При обсуждении проекта депутаты обратили внимание на то, что администрация еще не провела общую встречу с представителями гостиничного бизнеса. Начальник управления экономического развития и инвестиций Илья Мещеряков сообщил, что обсуждение с отельерами планируется на координационном совете по туризму. По его словам, ставка выбрана с учетом состояния городского бюджета.
Депутаты предложили доработать проект с их участием и вернуться к нему в ноябре. Администрация согласилась с этим предложением.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что туристический налог планируется ввести с 1 января 2027 года на всей территории региона. В августе он оценивал совокупные поступления муниципальных бюджетов от налога более чем в 300 млн руб.