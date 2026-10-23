Рыбинские депутаты отложили введение туристического налога

По расчетам городских властей, налог затронет 20 объектов размещения, в том числе гостиницы и санаторий, и может принести бюджету около 86 млн руб. за три года. В 2027 году ожидаемые поступления оцениваются в 18,8 млн руб. Средства планируется направлять на нужды города, в том числе благоустройство.