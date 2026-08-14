«Люди не бедные»

В Ярославской области в следующем году будет введен туристический налог. Взимать его будут не в отдельных муниципалитетах, а на всей территории региона. По оценке губернатора, в первый год действия налог даст местным властям 300 млн руб. Эксперты позитивно оценивают новую меру, полагая, что она повысит интерес местных чиновников к развитию туризма и даст более точную статистику турпотока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туристический автобус в Ярославле

Фото: Илья Рамич Туристический автобус в Ярославле

Фото: Илья Рамич

В Ярославской области с 1 января 2027 года будет введен туристический налог. Об этом сообщил на встрече с журналистами 13 августа губернатор Михаил Евраев. Ставка налога составит 3% от стоимости бронирования номера, но не менее 100 руб. в сутки. Налог будет введен одновременно во всех муниципалитетах.

«Люди, которые к нам приезжают, не бедные. Мы приняли решение, что будем вводить туристический налог по всей области»,— сказал губернатор.

По предварительным расчетам, налог даст муниципальным бюджетам в совокупности более 300 млн рублей в следующем году. Вырученные средства пойдут на дороги, развитие инфраструктуры и социальную поддержку.

«Есть кому платить, потому что к нам едут. Турналог — это хорошая возможность. Мы серьезно раскачали туризм, сделали первый шаг, теперь мы одни из лидеров. 3%, но не менее 100 руб. с номера, не являются какой-то суммой, которая критична или значима для туристов. А для наших муниципальных образований три сотни миллионов — это здорово»,— добавил Михаил Евраев.

Туристический налог предусмотрен в России с начала 2025 года. Решение о его введении принимают региональные и муниципальные власти. Сейчас налог принят в 63 субъектах РФ и нескольких сотнях муниципальных образований.

Заведующий кафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ им. П. Г. Демидова Андрей Данилов считает введение налога в области логичным шагом.

«Опыт 2025 года оказался успешен — муниципальные бюджеты развитых туристских территорий получают неплохие финансовые поступления. Ярославская область полтора года воздерживалась от введения на своей территории туристического налога, но теперь пополняет список регионов-участников. Поэтому ничего плохого в этом я не вижу — это уже устоявшаяся, проверенная норма»,— сказал «Ъ-Ярославль» Андрей Данилов.

По мнению эксперта, введение налога повышает заинтересованность местных властей в привлечении туристов и развитии соответствующей инфраструктуры. При этом Андрей Данилов не исключает небольшого роста стоимости проживания в отелях.

«Но рост заинтересованности местных властей в развитии туризма на своей территории, по моему мнению, перекрывает негативные стороны»,— считает эксперт.

Введение турналога позволит увидеть более точную статистику туристического потока, полагает член общественного совета при региональном министерстве туризма, директор по развитию группы компаний «Я-Туроператор» Виктор Куликов.

«Турналог — это хорошо, так как будет статистика. Чтобы развивать туризм, нужно знать своего клиента, знать того, кто покупает твой товар, а это возможно только через статистику. Потому что сейчас человека, посетившего в области два музея, могут посчитать за двух или даже трех туристов, но это не совсем верно»,— говорит Виктор Куликов.

По словам специалиста, для отелей и гостевых домов администрирование туристического налога будет «неприятно, но посильно». Это показал как опыт других регионов, так и общемировая практика. Дополнительный заработок эксперт не считает главным при введении налога.

«Много денег на этом не заработаешь, но зарабатывать и не надо, так как это доступ к культуре, которая должна быть для наших граждан бесплатной, потому что на Золотом кольце сконцентрированы главные культурные ценности России. Можно присмотреться к опыту Китая, который делает свои музеи в основном бесплатными, а зарабатывает на сопутствующих продуктах»,— считает Виктор Куликов.

По словам губернатора, Ярославскую область в 2025 году посетили 13,2 млн туристов, считая тех, кто не остался в регионе на ночевку. Глава области полагает, что количество гостей можно увеличить до 25–30 млн человек ежегодно.

Антон Голицын