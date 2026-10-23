Канадский тренер Майк Пелино вошел в штаб «Автомобилиста»

«В настоящий момент Майк Пелино приступил к работе с видеоматериалами в режиме онлайн, наш клуб ведет оформление рабочей визы для тренера, сразу после ее получения Майк Пелино прилетит в Екатеринбург и присоединится к "Автомобилисту"»,— сообщили в пресс-службе клуба.