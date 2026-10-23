Канадский тренер Майк Пелино вошел в штаб «Автомобилиста»
Канадский специалист Майк Пелино вошел в тренерский штаб екатеринбургского «Автомобилиста» на должность старшего тренера. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
«В настоящий момент Майк Пелино приступил к работе с видеоматериалами в режиме онлайн, наш клуб ведет оформление рабочей визы для тренера, сразу после ее получения Майк Пелино прилетит в Екатеринбург и присоединится к "Автомобилисту"»,— сообщили в пресс-службе клуба.
Майк Пелино начал тренерскую карьеру в 1985 году. В 2002 году он в составе тренерского штаба сборной Канады выиграл Олимпийские игры, а в 2003 году — чемпионат мира.
С 2013 по 2022 год канадец работал в КХЛ, был помощником главного тренера в «Металлурге», «Авангарде», «Локомотиве» и «Ак Барсе». С магнитогорским клубом он дважды выиграл Кубок Гагарина. В сезоне 2019/20 Пелино возглавлял ярославский «Локомотив».
В начале 2026 года канадец вернулся в Россию, став помощником главного тренера «Локомотива» Боба Хартли. Вместе с «железнодорожниками» минувшей весной Пелино выиграл свой третий Кубок Гагарина.