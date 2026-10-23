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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Приволжье

Три человека пострадали из-за атаки беспилотников в Нижегородской области

Из-за атаки БПЛА в Городецком округе Нижегородской области ночью и утром 23 октября пострадали три человека, сообщил губернатор Глеб Никитин. Всего над регионом сбили 19 украинских беспилотников.
Пострадавшие госпитализированы. Также повреждения получили несколько жилых домов, один объект образования и инфраструктуры. Школы в Городецком округе перевели на удаленку.
Как писал «Ъ-Приволжье», сегодня утром из-за угрозы БПЛА ограничивали движение на автодороге между Заволжьем и деревней Заборово.
Галина Шамберина