Разбитый мир и вечный полис
В Екатеринбурге открыли две выставки из собрания Государственного Эрмитажа
В рамках Дней Эрмитажа, которые проходят в Екатеринбурге с 23 по 25 октября, в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» открылись две выставки — «Интербеллум. Искусство Европы и Америки 1920-1930-х годов» и «Полис — это люди, а не стены и пустые корабли». Как искусство трансформировалось сквозь века, наблюдала София Паникова.
Дни Эрмитажа проходят в Екатеринбурге с 2017 года. В рамках специальной программы в центре «Эрмитаж-Урал» реализуются совместные проекты с Государственным Эрмитажем: выставки, экскурсии, лекции.
На первом этаже центра «Эрмитаж-Урал» открылась выставка «Интербеллум. Искусство Европы и Америки 1920-1930-х годов». «Здесь достаточно остро показан тревожный образ времени, которое не предвещало ничего хорошего. Выставка необычна по сочетанию разных художественных направлений, которые мы стремились представить, чтобы создать наиболее полную картину мира»,— рассказал руководитель отдела западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа Михаил Дединкин.
В экспозиции представлено 100 работ из собрания Государственного Эрмитажа. Она посвящена творчеству и культурно-общественным процессам первой трети XX столетия — периоду между Первой и Второй мировыми войнами. Эпоха стала временем фундаментальных трансформаций. Тогда одни погружались в «ревущие двадцатые» с их стремительным техническим прогрессом, джазовой музыкой, модным чарльстоном и неудержимым весельем. Пока другие хотели найти опору в строгой дисциплине и авторитарном порядке.
Коллекция рассказывает о двух принципиально разных подходах к изображению действительности. Французские художники тяготели к гармонии и красоте, пытаясь собрать мир заново, — «Композиция» (1924) Фернана Леже. Мастера Германии и США обращали внимание зрителей на проблемы общества в надежде не допустить новой трагедии — «Солдаты, отравленные газом» (1932) Генриха Эмзена.
На кураторской экскурсии научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Александра Коншакова обратила внимание на контраст в художественных произведениях той эпохи. Одни авторы стремились показать разрушение прежнего мира через неэстетичные, но эмоциональные картины: «Расстрел» (1919) Генриха Эмзена, «Зарницы над пригородом» (1933) Ханса Грундига, «Юлька» (1930-е) Эфраима и Менаше Зейденбойтель.
Другие творили внешне красивые вещи, руководствуясь при этом интересами государственной пропаганды, — «Портрет Ирены В.» (1938) Хильдегарда Клинкерт-Вейничке.
По словам куратора, зритель встает перед выбором, когда эстетические предпочтения могут оказаться этически неверными. «Мы хотели показать выставку так, чтобы каждый почувствовал на себе постоянную тревогу. Художник того времени стоял перед выбором: как работать с пережитой травмой, как этот страшный опыт переплакать, пересказать и не допустить повторения катастрофы»,— добавила госпожа Коншакова.
Второй этаж занимает проект одного шедевра «Полис — это люди, а не стены и пустые корабли». Его центральный экспонат — мраморный бюст Афины. Это римская копия II века н. э., созданная по утраченному греческому оригиналу конца V века до н. э. Экспозиция открывает серию выставок одного шедевра «Античность: великая эпоха». Каждая из них будет представлять один аспект, идею, понятие, связанное с античной эпохой.
Проект рассказывает не только о богине мудрости, ремесел и войны, но и о полисе. Такой вид гражданской общины был для греков важнее территории. Куратор, младший научный сотрудник отдела античного мира Государственного Эрмитажа София Тимир-Булатова подчеркнула, что в античном понимании государство — это не сооружения и военный флот, а его граждане. «В государственных документах не было понятия "город Афины" или "город Спарта", было понятие "народ Афин" или "полис Афин"»,— объяснила она.
Рядом с оригиналом размещена тактильная копия бюста, которую можно трогать руками. Она появилась благодаря инклюзивному проекту Эрмитажа «Искусство в ощущениях».
Посетить обе выставки можно до 8 марта.