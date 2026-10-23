Разбитый мир и вечный полис

Проект рассказывает не только о богине мудрости, ремесел и войны, но и о полисе. Такой вид гражданской общины был для греков важнее территории. Куратор, младший научный сотрудник отдела античного мира Государственного Эрмитажа София Тимир-Булатова подчеркнула, что в античном понимании государство — это не сооружения и военный флот, а его граждане. «В государственных документах не было понятия "город Афины" или "город Спарта", было понятие "народ Афин" или "полис Афин"»,— объяснила она.