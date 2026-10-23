Суд взыскал с предпринимателя из КБР 185,8 млн рублей долга по аренде земли

Текущий иск был подан за период фактического пользования участком с 15 апреля 2025 года по 2 июня 2026 года, когда договор уже был расторгнут, но имущество не возвращено. Администрация требовала 149,55 млн рублей основного долга и 36,24 млн рублей пени, начисленной по ставке 0,1% за каждый день просрочки. Суд встал на сторону муниципалитета, сославшись на статью 622 Гражданского кодекса РФ, согласно которой обязанность по внесению арендной платы прекращается только с момента фактического возврата имущества.