Суд взыскал с предпринимателя из КБР 185,8 млн рублей долга по аренде земли
Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики удовлетворил иск местной администрации Прохладненского района о взыскании задолженности с индивидуального предпринимателя Ахмеда Отарова. Резолютивная часть решения по делу опубликована в картотеке инстанции.
Суд постановил взыскать с бизнесмена 149,5 млн рублей основного долга и 36,2 млн рублей пени, а также госпошлину в размере 1,4 млн рублей в доход бюджета РФ.
Предметом спора стал земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 3 869 546 кв. м в границах с.п. Алтуд. Договор аренды № 129 был заключен 23 сентября 2024 года сроком на семь лет. Согласно документу, ежегодная плата составляет 127,5 млн рублей. Однако предприниматель допустил просрочку платежей, в связи с чем Прохладненский районный суд еще 24 апреля 2025 года расторг договор и обязал Отарова вернуть участок. Фактически земля была изъята в пользу муниципалитета 2 июня 2026 года в ходе исполнительного производства.
Текущий иск был подан за период фактического пользования участком с 15 апреля 2025 года по 2 июня 2026 года, когда договор уже был расторгнут, но имущество не возвращено. Администрация требовала 149,55 млн рублей основного долга и 36,24 млн рублей пени, начисленной по ставке 0,1% за каждый день просрочки. Суд встал на сторону муниципалитета, сославшись на статью 622 Гражданского кодекса РФ, согласно которой обязанность по внесению арендной платы прекращается только с момента фактического возврата имущества.
В ходе разбирательства предприниматель не представил доказательств оплаты или опровержения расчетов истца. Суд также отказался снижать размер неустойки, указав, что ответчик не заявил о ее несоразмерности и не доказал получения истцом необоснованной выгоды. При этом администрация была освобождена от уплаты пошлины при подаче иска, поэтому суд взыскал эти расходы с ответчика в размере 1,40 млн рублей по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.