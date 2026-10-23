Суд отказал самарскому перевозчику в иске к Минтрансу Дона на 52,6 млн рублей
Арбитражный суд Ростовской области отказал в удовлетворении исковых требований ООО «Самаравтотранс» к Министерству транспорта региона. Резолютивная часть решения по делу опубликовано в картотеке инстанции.
Суд постановил отказать компании в взыскании убытков и упущенной выгоды, а также взыскать с истца государственную пошлину в размере 725 496 рублей в доход федерального бюджета. Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.
Согласно материалам дела, конфликт между региональным ведомством и перевозчиком длится более шести лет. Как следует из картотеки арбитражных дел, иск был подан в конце 2024 года. Компания требовала возместить упущенную выгоду за два периода: с 6 марта 2020 года по 8 ноября 2022 года — в размере 49,9 млн рублей (сумма была увеличена в ходе разбирательства с первоначальных 48,2 млн рублей), а также с 3 февраля 2023 года по 23 ноября 2023 года — в размере 2,7 млн рублей. Общая сумма претензий составляла 52,6 млн рублей. Претензии касались неполученных доходов от перевозок и региональных выплат за перевозку льготных пассажиров по маршрутам № 225, 237, 126, 232 и 226.
Ключевым этапом разбирательства стала судебная экспертиза, назначенная определением от 15 декабря 2025 года. Проведение исследования было поручено специалистам НЭУ «Центр судебной экспертизы ПРАЙМ» — Андрею Твардовскому и Константину Алькину. Перед экспертами был поставлен вопрос об определении размера неполученных доходов с учетом понесенных затрат. 6 июля 2026 года в материалы дела поступило заключение комиссии № 913-А. После его получения суд возобновил производство по делу на основании статьи 146 Арбитражного процессуального кодекса РФ и назначил следующее заседание на 30 сентября 2026 года.
Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Самаравтотранс» зарегистрировано в 2003 году в селе Самарское Азовского района Ростовской области. Уставный капитал общества составляет 12 тысяч рублей, основной вид деятельности — аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования. Учредителем выступает Виталий Хлопонин. Финансовые показатели компании за 2025 год демонстрируют убыток в 486 тысяч рублей при выручке в 8,7 млн рублей.
Резолютивная часть решения суда подлежит вступлению в законную силу по истечении месячного срока, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае обжалования документ вступит в силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. Также предусмотрена возможность дальнейшего оспаривания в кассационном порядке в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев.