Суд отказал самарскому перевозчику в иске к Минтрансу Дона на 52,6 млн рублей

Согласно материалам дела, конфликт между региональным ведомством и перевозчиком длится более шести лет. Как следует из картотеки арбитражных дел, иск был подан в конце 2024 года. Компания требовала возместить упущенную выгоду за два периода: с 6 марта 2020 года по 8 ноября 2022 года — в размере 49,9 млн рублей (сумма была увеличена в ходе разбирательства с первоначальных 48,2 млн рублей), а также с 3 февраля 2023 года по 23 ноября 2023 года — в размере 2,7 млн рублей. Общая сумма претензий составляла 52,6 млн рублей. Претензии касались неполученных доходов от перевозок и региональных выплат за перевозку льготных пассажиров по маршрутам № 225, 237, 126, 232 и 226.