Прокуратура проверяет массовую задержку авиарейсов в Перми
Уральская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов в пермском аэропорту. Как сообщает пресс-служба ведомства, в аэровокзале организована работа мобильной приемной. Прокуратура контролирует соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров.
Сегодня по причине действовавшего до 14:20 в регионе режима «Беспилотная опасность» были ограничены прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Большое Савино. Всего было задержано порядка 14 рейсов, включая несколько вылетов в Москву и Санкт-Петербург, а также Сочи, Калининград, Самару, Минеральные Воды, Махачкалу, Анталью и Ташкент.