Прокуратура проверяет массовую задержку авиарейсов в Перми

Сегодня по причине действовавшего до 14:20 в регионе режима «Беспилотная опасность» были ограничены прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Большое Савино. Всего было задержано порядка 14 рейсов, включая несколько вылетов в Москву и Санкт-Петербург, а также Сочи, Калининград, Самару, Минеральные Воды, Махачкалу, Анталью и Ташкент.