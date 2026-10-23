На Урале экс-инспектора ДПС оштрафовали за продажу данных автовладельцев
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила оштрафовал бывшего инспектора ДПС Романа Иванова на 1,1 млн руб. за незаконную передачу персональных данных автовладельцев из базы ГИБДД. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Как установил суд, в январе 2026 года к Роману Иванову обратился житель Екатеринбурга с предложением за деньги предоставлять сведения о владельцах автомобилей из базы ГИБДД. Инспектор согласился и начал получать запросы через мессенджеры. Заказчик отправлял ему государственные регистрационные номера машин и указывал, какие сведения необходимо найти.
В ответ инспектор передавал фотографии карточек учета транспортных средств и другие персональные данные. За каждую карточку он получал по 500 руб. на банковскую карту. С января по апрель 2026 года мужчина передал заказчику более 40 карточек и получил в общей сложности 16 тыс. руб. Установлено, что для получения информации он использовал учетные записи коллег, которые не знали о его действиях.
«Незаконная деятельность была выявлена оперативниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области, в том числе при просмотре видеозаписей с камер в помещении дежурной части отдела ГИБДД»,— отметили в пресс-службе судов.
В суде Роман Иванов полностью признал вину и раскаялся. При назначении наказания суд учел наличие у него двоих малолетних детей, положительные характеристики, отсутствие судимости.
Суд признал мужчину виновным в незаконном сборе и передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные, с использованием служебного положения (п. «а, г» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ), а также в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Помимо штрафа ему запретили занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах в течение трех с половиной лет и лишили специального звания «прапорщик полиции».
«Кроме того, суд конфисковал денежные средства, незаконно полученные в качестве взятки, в сумме 16 тыс. руб., в доход государства. Иванов уволен из правоохранительных органов»,— сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Суд также вынес частное постановление в адрес начальника МУ МВД России «Нижнетагильское», указав на нарушения, которые привели к распространению персональных данных сотрудником полиции.
Отмечается, что житель Екатеринбурга, выступавший заказчиком сведений, ранее был осужден Кировским районным судом Екатеринбурга.