На Урале экс-инспектора ДПС оштрафовали за продажу данных автовладельцев

В ответ инспектор передавал фотографии карточек учета транспортных средств и другие персональные данные. За каждую карточку он получал по 500 руб. на банковскую карту. С января по апрель 2026 года мужчина передал заказчику более 40 карточек и получил в общей сложности 16 тыс. руб. Установлено, что для получения информации он использовал учетные записи коллег, которые не знали о его действиях.