«Дом.РФ» сообщил о торгах по усадьбе Михалковых в Рыбинске

Усадьба была основана в середине XVIII века Петром Михалковым. Главный дом первоначально представлял собой одноэтажное здание, позднее его расширили и надстроили. В 1923 году усадьбу национализировали. Впоследствии в ее зданиях размещались дом отдыха и школа-интернат.