«Дом.РФ» сообщил о торгах по усадьбе Михалковых в Рыбинске
Усадебный комплекс Михалковых XVIII–XX веков в Рыбинске выставили на торги с начальной ценой 7,71 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба «Дом.РФ».
В состав лота входят главный дом на улице Свердлова, 24, три флигеля и водонапорная башня общей площадью около 1,7 тыс. кв. м. Также предусмотрена аренда земельного участка площадью 0,76 га. Торги назначены на 12 ноября.
Комплекс находится в неудовлетворительном состоянии. Для его сохранения и приспособления к современному использованию инвестор может воспользоваться льготным кредитованием «Дом.РФ»: ставка составляет до 9% годовых, а для гостиничных проектов — 6%.
Это уже шестая попытка продать усадьбу: предыдущие торги, назначенные на декабрь 2024 года, август и ноябрь 2025 года, август и октябрь 2026 года, не состоялись.
Усадьба была основана в середине XVIII века Петром Михалковым. Главный дом первоначально представлял собой одноэтажное здание, позднее его расширили и надстроили. В 1923 году усадьбу национализировали. Впоследствии в ее зданиях размещались дом отдыха и школа-интернат.