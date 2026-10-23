Премьер Дагестана ограничил число советников и помощников министров
Правительство Дагестана ограничило число советников и помощников руководителей органов исполнительной власти: у каждого руководителя может быть не более одного советника и одного помощника. Исключение предусмотрели для ведомств с мобилизационными задачами. Постановление № 183 Магомед Рамазанов подписал 22 октября. Оно вступит в силу после официального опубликования. Текст постановления опубликован на региональном портале правовой информации.
Ведомство сможет ввести штатную единицу второго помощника, если оно получило мобилизационные задания или отвечает за мобилизационную работу, но не имеет отдельного мобилизационного органа. Второй помощник будет организовывать и проводить мероприятия по мобилизационной подготовке. Таким образом, постановление устанавливает общий предел для руководителей, но сохраняет дополнительную должность там, где за нее отвечает сам центральный аппарат.
Поправка меняет пункт 4 нормативных требований к структуре центральных аппаратов республиканских органов исполнительной власти. Эти требования правительство утвердило в 2010 году постановлением № 80. В документ вносили изменения в 2015, 2017, 2018, 2021, 2024 и 2025 годах. Нынешнее решение стало очередной корректировкой правил формирования аппаратов ведомств.
Постановление отдельно оговаривает, что его реализация не должна увеличить предельную штатную численность центральных аппаратов или предусмотренные им бюджетные ассигнования. Значит, новые должности должны укладываться в уже установленные штатные лимиты и финансирование.
Публичного объяснения причин ограничения в тексте постановления нет. Правительство также не приводит расчетов, сколько ведомств подпадает под новое правило и сколько должностей оно затронет. Поэтому связывать решение с сокращением расходов или конкретными кадровыми изменениями пока нельзя. На официальном портале правовой информации документ проходит как поправка к нормативам структуры органов исполнительной власти.