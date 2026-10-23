Премьер Дагестана ограничил число советников и помощников министров

Ведомство сможет ввести штатную единицу второго помощника, если оно получило мобилизационные задания или отвечает за мобилизационную работу, но не имеет отдельного мобилизационного органа. Второй помощник будет организовывать и проводить мероприятия по мобилизационной подготовке. Таким образом, постановление устанавливает общий предел для руководителей, но сохраняет дополнительную должность там, где за нее отвечает сам центральный аппарат.